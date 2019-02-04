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Лукашенко устал от России

Рим против Европы: почему Италия помогает Мадуро 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Страны ЕС в индивидуальном порядке признают Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом решении заявили более 10 стран сообщества, однако общую позицию по ситуации в латиноамериканской стране Евросоюзу выработать не удалось. Решение о признание власти Гуайдо было заблокировано Италией, чьи отношения с Брюсселем уже давно достаточно напряжены.
Срок действия ультиматума, выдвинутого европейскими странами в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро, истек. Франция, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Португалия и Австрия ставили перед ним условие: либо в течение восьми дней в стране проходят выборы, либо они официально признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы.
В итоге, 4 февраля страны-члены ЕС по очереди заявляли о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Испания, Швеция, Австрия, Дания, Франция, Латвия, Литва, Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Польша и Эстония выразили официальную поддержку лидеру венесуэльской оппозиции. Все эти страны настаивают на том, что прошедшие в мае 2018 года президентские выборы прошли с нарушениями. Помимо перечисленных стран, против Мадуро выступают также США, Канада и большая часть стран Латинской Америки.
Однако сами страны-члены ЕС не пришли к единой позиции в этом вопросе. Именно по этой причине ультиматум и последовавшие за ним заявления каждая страна озвучивала самостоятельно.
Евросоюз не смог выступить единым фронтом из-за Италии, которая заблокировала заявление о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
«Италия на неформальной встрече глав МИДов стран — членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы», — заявил дипломатический источник в Брюсселе РИА «Новости».
Италия стала первой европейской страной ЕС, которая заняла обратную позицию. Вице-президент Италии Луиджи ди Майо заявил, что сложившаяся в Венесуэле ситуация может привести к войне, что Рим считает недопустимым развитием событий.
«Италия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку народ не избирал его», — заявил он.
Итальянцы считают, что если международное сообщество будет на основании своих предпочтений определять, кто станет президентом, то это может привести к конституционному хаосу, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Впрочем, стоит отметить, что Рим принял такое решение не без трудностей и противоречий внутри правительства. При чем не согласен с итальянской позицией сам президент страны Серджо Маттарелла. Он считает, что Рим должен последовать примеру других европейских стран в венесуэльском вопросе.
«Не может быть неопределенности в выборе между стремлением народа к демократии с одной стороны и насилием и страданием — с другой», — заявил он.
Находящиеся у власти партии «Лига севера» и «Движение „5 звезд“ тоже не пришли к солидарности. Первые разделяют позицию ЕС в том, что Мадуро должен покинуть президентское кресло. Однако именно позиция „пятизвездочников“ в итоге стала официальной.
»В Италии находятся у власти такие политические силы, это для них принципиальная позиция. Итальянский премьер-министр ведет себя гораздо мягче, чем ведут себя входящие в правительство «Лига севера» и «Пять звезд». Это и есть некий ментальный компромисс, который связывает Италию с нынешней реальностью в ЕС.
В целом, Италия не готова постоянно торпедировать европейскую позицию по всем вопросам, потому что ей это невыгодно, она не собирается выходить из ЕС.
Тем не менее, речь идет о том, что Италия будет отстаивать собственную позицию и именно так выглядит мандат правящих в Италии партий», — комментирует позицию Рима эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
К слову, противоречия между Италией и Брюсселем возникают не в первый раз. Главным камнем преткновения в их отношениях стала провозглашенная ЕС в 2015 году политика открытых дверей, которая вскоре привела к миграционному кризису. Италия из-за своего географического положения стала одной из основных стран, вынужденных принять удар на себя, что привело к раздражению правительства страны. В итоге Рим прекратил помощь судам с беженцами, а также запретил принимать корабли, перевозящие мигрантов.
Николай Топорнин считает, что в вопросах внешней политики Италия демонстрирует свою неготовность подстраиваться под общее течение и действуют исходя из своего понимания того или вопроса. Тем не менее, говорить о начале политического кризиса внутри ЕС оснований нет, отмечает эксперт.
«Речь идет о союзе 28 государств весьма разных по экономическому развитию, по традициям, по демократическим институтам, по правительствам, находящимся у власти. Это сложный международный механизм, — отмечает Топорнин. — Говорить о том, что это какой-то кризис я бы не стал. И ту и другую точку зрения можно объяснить».
Таким образом, Италия перешла в лагерь стран, заявляющих о недопустимости вмешательства третьих лиц во внутренние дела Венесуэлы и выражающих поддержку Николасу Мадуро.
Эту позицию также разделяют Россия, Китай, Турция, Куба, Мексика, Иран, Боливия и Белоруссия, Кстати, Италия также одна из немногих европейских стран, выступающих против антироссийских санкций.
О том, что Италия решительно настаивает на своих позициях, говорит и Владимир Брутер. При этом, он отмечает, что до серьезных разногласий с ЕС Рим доводить не собирается.
«Все-таки Италия будет себя вести таким образом дозированно. Она не будет махать шашкой и демонстрировать показательную солидарность с российской позицией. Поэтому ко всем такого рода решениям итальянской стороны нужно относиться достаточно аккуратно и понимать, что это не ментальный разрыв между Италией и позицией остальных стран ЕС. Говорить о том, что итальянская позиция значит что-то серьезное, я бы не стал. Противоречия внутри ЕС огромные, но это не значит, что ЕС завтра распадется», — считает эксперт.
Впрочем, нельзя отрицать, что эффект от поддержки Гуайдо европейскими странами все же уменьшился из-за позиции Италии.
Тот факт, что страны-члены ЕС выступили в индивидуальном порядке, несомненно, оставляет Мадуро шансы на выживание, и благодарен за это он должен быть именно Италии.
«Эта позиция дает Мадуро лишнее время, дает ему возможность осмотреться, и в общем и целом для Венесуэлы и для России она является полезной», — отмечает Владимир Брутер.
О том, что Италия значительно смягчила удар по Мадуро, заявляет и Николай Топорнин. «Нет у ЕС исключительных полномочий, исключительные полномочия могут появиться, когда есть консенсусное голосование. Когда согласия нет, получается, что решение не принято. Дальше уже страны действуют в индивидуальном порядке, — отмечает эксперт. — Необходим единый голос Европы, потому что с единым голосом Европы будут считаться все. А если они поодиночке будут выступать, то, соответственно, меньший будет вес. Поэтому они стремятся к тому, чтобы ЕС выступал единым целым на международной арене. Но не всегда это получается».
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