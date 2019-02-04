Рим против Европы: почему Италия помогает Мадуро

Страны ЕС в индивидуальном порядке признают Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы . Об этом решении заявили более 10 стран сообщества, однако общую позицию по ситуации в латиноамериканской стране Евросоюзу выработать не удалось. Решение о признание власти Гуайдо было заблокировано Италией , чьи отношения с Брюсселем уже давно достаточно напряжены.

Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Португалия и Срок действия ультиматума, выдвинутого европейскими странами в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро , истек. Франция Австрия ставили перед ним условие: либо в течение восьми дней в стране проходят выборы, либо они официально признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

Чехия, Польша и В итоге, 4 февраля страны-члены ЕС по очереди заявляли о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Испания, Швеция , Австрия, Дания , Франция, Латвия Литва , Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия Эстония выразили официальную поддержку лидеру венесуэльской оппозиции. Все эти страны настаивают на том, что прошедшие в мае 2018 года президентские выборы прошли с нарушениями. Помимо перечисленных стран, против Мадуро выступают также США Канада и большая часть стран Латинской Америки.

Однако сами страны-члены ЕС не пришли к единой позиции в этом вопросе. Именно по этой причине ультиматум и последовавшие за ним заявления каждая страна озвучивала самостоятельно.

Евросоюз не смог выступить единым фронтом из-за Италии, которая заблокировала заявление о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

«Италия на неформальной встрече глав МИДов стран — членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы», — заявил дипломатический источник в Брюсселе РИА «Новости».

Италия стала первой европейской страной ЕС, которая заняла обратную позицию. Вице-президент Италии Луиджи ди Майо заявил, что сложившаяся в Венесуэле ситуация может привести к войне, что Рим считает недопустимым развитием событий.

«Италия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку народ не избирал его», — заявил он.

Николай Топорнин. Итальянцы считают, что если международное сообщество будет на основании своих предпочтений определять, кто станет президентом, то это может привести к конституционному хаосу, считает доцент кафедры европейского права МГИМО

Впрочем, стоит отметить, что Рим принял такое решение не без трудностей и противоречий внутри правительства. При чем не согласен с итальянской позицией сам президент страны Серджо Маттарелла . Он считает, что Рим должен последовать примеру других европейских стран в венесуэльском вопросе.

«Не может быть неопределенности в выборе между стремлением народа к демократии с одной стороны и насилием и страданием — с другой», — заявил он.

Находящиеся у власти партии «Лига севера» и «Движение „5 звезд“ тоже не пришли к солидарности. Первые разделяют позицию ЕС в том, что Мадуро должен покинуть президентское кресло. Однако именно позиция „пятизвездочников“ в итоге стала официальной.

»В Италии находятся у власти такие политические силы, это для них принципиальная позиция. Итальянский премьер-министр ведет себя гораздо мягче, чем ведут себя входящие в правительство «Лига севера» и «Пять звезд». Это и есть некий ментальный компромисс, который связывает Италию с нынешней реальностью в ЕС.

В целом, Италия не готова постоянно торпедировать европейскую позицию по всем вопросам, потому что ей это невыгодно, она не собирается выходить из ЕС.

Тем не менее, речь идет о том, что Италия будет отстаивать собственную позицию и именно так выглядит мандат правящих в Италии партий», — комментирует позицию Рима эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

К слову, противоречия между Италией и Брюсселем возникают не в первый раз. Главным камнем преткновения в их отношениях стала провозглашенная ЕС в 2015 году политика открытых дверей, которая вскоре привела к миграционному кризису. Италия из-за своего географического положения стала одной из основных стран, вынужденных принять удар на себя, что привело к раздражению правительства страны. В итоге Рим прекратил помощь судам с беженцами, а также запретил принимать корабли, перевозящие мигрантов.

Николай Топорнин считает, что в вопросах внешней политики Италия демонстрирует свою неготовность подстраиваться под общее течение и действуют исходя из своего понимания того или вопроса. Тем не менее, говорить о начале политического кризиса внутри ЕС оснований нет, отмечает эксперт.

«Речь идет о союзе 28 государств весьма разных по экономическому развитию, по традициям, по демократическим институтам, по правительствам, находящимся у власти. Это сложный международный механизм, — отмечает Топорнин. — Говорить о том, что это какой-то кризис я бы не стал. И ту и другую точку зрения можно объяснить».

Таким образом, Италия перешла в лагерь стран, заявляющих о недопустимости вмешательства третьих лиц во внутренние дела Венесуэлы и выражающих поддержку Николасу Мадуро.

Эту позицию также разделяют Россия, Китай, Турция, Куба, Мексика, Иран, Боливия и Белоруссия, Кстати, Италия также одна из немногих европейских стран, выступающих против антироссийских санкций.

О том, что Италия решительно настаивает на своих позициях, говорит и Владимир Брутер. При этом, он отмечает, что до серьезных разногласий с ЕС Рим доводить не собирается.

«Все-таки Италия будет себя вести таким образом дозированно. Она не будет махать шашкой и демонстрировать показательную солидарность с российской позицией. Поэтому ко всем такого рода решениям итальянской стороны нужно относиться достаточно аккуратно и понимать, что это не ментальный разрыв между Италией и позицией остальных стран ЕС. Говорить о том, что итальянская позиция значит что-то серьезное, я бы не стал. Противоречия внутри ЕС огромные, но это не значит, что ЕС завтра распадется», — считает эксперт.

Впрочем, нельзя отрицать, что эффект от поддержки Гуайдо европейскими странами все же уменьшился из-за позиции Италии.

Тот факт, что страны-члены ЕС выступили в индивидуальном порядке, несомненно, оставляет Мадуро шансы на выживание, и благодарен за это он должен быть именно Италии.

«Эта позиция дает Мадуро лишнее время, дает ему возможность осмотреться, и в общем и целом для Венесуэлы и для России она является полезной», — отмечает Владимир Брутер.

О том, что Италия значительно смягчила удар по Мадуро, заявляет и Николай Топорнин. «Нет у ЕС исключительных полномочий, исключительные полномочия могут появиться, когда есть консенсусное голосование. Когда согласия нет, получается, что решение не принято. Дальше уже страны действуют в индивидуальном порядке, — отмечает эксперт. — Необходим единый голос Европы, потому что с единым голосом Европы будут считаться все. А если они поодиночке будут выступать, то, соответственно, меньший будет вес. Поэтому они стремятся к тому, чтобы ЕС выступал единым целым на международной арене. Но не всегда это получается».