Савченко или атомная война? Украина под гипнозом

Народная украинская любимица-страдалица и одновременно "изменница" Надя Савченко подала документы в Центральную избирательную комиссию Украины — тоже хочет быть президентом.

И первый спич в качестве претендента на высший пост в государстве она произнесла в зале суда. Пока что это единственная доступная ей сцена.

Свое выступление Саченко посвятила сценариям будущего страны, причем все они заканчиваются одним и тем же — третьей мировой войной на территории Украины. Но только в том случае, если президентом станет кто-то другой, а не она.

Война, по мнению Савченко, начнется, когда достроят "Северный поток-2", а Европа откажется от санкций против России. Логику этого послания понять очень трудно, да и не обязательно.

Предыдущим ее политическим заявлением, как мы помним, был видеоролик, с разорвавшейся в парламенте бомбой. Он так напугал депутатов и Порошенко, что Надежда угодила в тюрьму. Теперь же Герой Украины Савченко вышла на новый уровень: во-первых, замахнулась на президентский пост, во-вторых — угрожает третьей мировой войной. Причины или смыслы искать придется следователям или, что более вероятно, психотерапевтам.

Но один эпизод двухлетней давности, по-моему, проясняет ситуацию. С Надеждой — тогда еще "героиней" — встретился Анатолий Кашпировский . То ли вылечил Надю, то ли загипнотизировал. Неизвестно. Но после этого выдал прогноз, что следующим президентом Украины станет женщина-воин.

Разбираться в этих и всех прочих пророчествах, клятвах и обещаниях придется украинцам, причем совсем скоро. И пророков, и гипнотизеров скоро будет хоть отбавляй. Думаю, уже в конце этой недели незалежную накроет цунами низкосортной политической рекламы и лживых обещаний примерно так от полусотни кандидатов на высшую должность.