Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Украина не стала признавать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы , следует из заявления пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко.

«Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции», — приводит УНИАН слова Зеленко.

Она отметила, что от Гуайдо и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране.

«В частности, путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов», — сказала Зеленко.

По ее словам, Киев призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса в Венесуэле.

Ранее сегодня Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Польша, Франция и ряд других европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов объявил себя временным президентом страны. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны.