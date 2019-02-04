Украина не стала признавать спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, следует из заявления пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко.
«Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции», — приводит УНИАН слова Зеленко.
Она отметила, что от Гуайдо и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране.
«В частности, путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов», — сказала Зеленко.
По ее словам, Киев призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса в Венесуэле.
Ранее сегодня Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Польша, Франция и ряд других европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов объявил себя временным президентом страны. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что поддерживает законные власти Венесуэлы. 26 января лидеры Испании, Франции и Германии, в свою очередь, отметили, что признают Гуайдо временным президентом страны в том случае, если Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов лидера Венесуэлы в течение восьми дней.