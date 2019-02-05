Киев не откажется от прохождения через Керченский пролив своих кораблей, на борту которых могут присутствовать журналисты и представители ОБСЕ, заявил украинский президент Петр Порошенко.
В декабре секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.
"Мы сто процентов будем требовать обеспечения свободного использования (Керченского пролива — ред.) в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания. Я не буду говорить когда (будет проход кораблей — ред.), но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что свобода судоходства в Керченском проливе была всегда, украинские суда ходят и ходили через пролив спокойно.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.