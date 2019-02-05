Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пообещал устроить проход через Керченский пролив с экспертами ОБСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 8 часов назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские корабли «точно» вновь пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.
Порошенко заверил, что украинские корабли «точно пройдут» через Керченский пролив, передает ТАСС.
«Я не буду говорить когда (будут идти корабли через пролив), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV, добавив, что эти инициативы будут рассмотрены.
По его словам, таким образом «добровольцы» собираются «отстаивать свободу мореплавания».
Ранее на Украине пообещали предпринять новые попытки прохода через Керченский пролив.
Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. После этого глава минобороны Украины анонсировал более 100 проходов украинских кораблей через этот участок.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина и Грузия превратились в вирусную угрозу для России Киев оценил «ущерб» от Крымского моста В Киеве развеяли миф о субсидиях на «коммуналку»
Комментарии262
В мире , Видео , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Министерство обороны , ОБСЕ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Родные Децла планируют раздел его имущества
Шоу-бизнес
Крупный обман россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение