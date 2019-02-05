Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские корабли «точно» вновь пройдут через Керченский пролив, и на их борту могут быть эксперты ОБСЕ и журналисты.
Порошенко заверил, что украинские корабли «точно пройдут» через Керченский пролив, передает ТАСС.
«Я не буду говорить когда (будут идти корабли через пролив), так как идут только добровольцы. Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV, добавив, что эти инициативы будут рассмотрены.
По его словам, таким образом «добровольцы» собираются «отстаивать свободу мореплавания».
Ранее на Украине пообещали предпринять новые попытки прохода через Керченский пролив.
Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. После этого глава минобороны Украины анонсировал более 100 проходов украинских кораблей через этот участок.