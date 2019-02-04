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На Украине рассказали, к чему привел обман Запада 

РИА Новости
Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".
Политик также выразил сожаление, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз.
"Нас обманули. Под политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС (ЕАЭС — Прим. ред.) на восток.. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же все болтовня, что мы там будем скоро, " — сказал он.
Червоненко добавил, что западные страны будут использовать Украину в качестве "раздражителя для Востока".
После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Также увеличился внешний долг государства.
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В мире , Видео , ЕС , Международный валютный фонд , ЕАЭС , НАТО
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