В Венесуэле захотели расширить сотрудничество с Россией

Правительство Венесуэлы не планирует сокращать взаимодействие с российским бизнесом. Об этом заявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес, передает ТАСС

Этим она отвергла заявления представителей оппозиции о планах Каракаса понизить уровень отношений с Россией . «Мы не только не собираемся каким-либо образом сокращать отношения с российскими компаниями, но и будем их расширять», — заверила политик.

1 февраля лидер оппозиции Венесуэлы Хаун Гуайдо заявил, что смена власти в Венесуэле окажется выгодной для крупнейших кредиторов латиноамериканской страны — Китая и России. По его словам, Николас Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы, а в случае ухода законного президента установится желанная стабильность и Венесуэла будет ответственно относиться к своим внешним долгам.

2 февраля Noor Capital из ОАЭ сообщила, что не будет покупать золото у Центробанка Венесуэлы. В компании подтвердили, что 21 января приобрели у Каракаса три тонны золота, но пока ситуация в стране не прояснится, она воздержится от сделок.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Россия отказалась признавать Гуайдо президентом.