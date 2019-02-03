Лучшие люди страны: Украина определилась с кандидатами

На Украине завершается прием документов кандидатов на пост президента страны. К настоящему моменту было зарегистрировано 28 кандидатов, однако их число несомненно увеличится — удостоверение кандидатов пока не получили одни из фаворитов гонки Петр Порошенко , который только в воскресенье подал документы в ЦИК , и Юлия Тимошенко «Газета.Ru» рассказывает, у каких политиков на этих выборах лучшие шансы, и чьи интересы они представляют.

В полночь 3 февраля по киевскому времени (4 февраля, 01:00 мск) ЦИК Украины завершает прием документов кандидатов на пост президента страны. После обработки ведомством всех заявок и принятия по ним решений, картина президентской кампании на Украине прояснится окончательно.

Уже к середине дня, как сообщает корреспондент украинского телеканала «Прямой» из ЦИК, 28 человек официально были зарегистрированы в качестве кандидатов на пост президента Украины.

«22 кандидата получили отказ. Всего за все время документы подали 74 человека», — отмечает корреспондент.

Отказ получили и те кандидаты, которые могли рассчитывать на довольно значимый электорат Украины. Например, лидеру украинской Компартии Петру Симоненко ЦИК отказал в регистрации, поскольку наименование и устав его партии противоречит закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Кстати, среди зарегистрированных 28 человек пока нет действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Первый подал документы 3 февраля, документы Тимошенко все еще находятся на рассмотрении.

То есть, можно ожидать, что общее число кандидатов, которые попадут в бюллетени избирателей достигнет 30 человек. Это больше, чем общее число регионов на Украине.

И это даже несмотря на то, что многие крупные украинские политики, как например экс-премьер Украины Арсений Яценюк , отказались участвовать в этих выборах.

«Я долго думал об этом. Это не простое решение, и это решение нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры… Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист», — заявил Яценюк.

По его словам, выдвижение принесло бы «разобщенность и неопределенность». Подобной точки зрения придерживается не он один. Большое количество кандидатов на этих выборов может дезориентировать избирателя, считает депутат Киевского совета от фракции «Свобода» Петр Кузик.

«Потому что большинство кандидатов, которые баллотируются сегодня — это технические кандидаты», — пояснил он в интервью телеканалу NewsOne.

Политик также уверен, что главной функцией технических кандидатов является не участие в президентской гонке, а обеспечение дополнительных мест по квотам в участковых и окружных избирательных комиссиях, что позволит влиять на итог выборов.

Если верить данным соцопросов, подготовленный социологической группой «Рейтинг», только 6 кандидатов проходят пятипроцентный барьер поддержки со стороны избирателей. А вот лидером гонки неожиданно стал шоумен Владимир Зеленский , чье участие в выборах еще недавно казалось шуткой.

41-летнего уроженца Днепропетровской области на предстоящих выборах готовы поддержать около 19% от общего числа тех украинцев, которые уже определились с кандидатом и точно пойдут голосовать.

Однако данные социологов еще не гарантируют того, что он сможет набрать такое количество голосов.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Зеленский, как человек, не имеющий политического бэкграунда, вряд ли сможет предложить стройную и понятную программу, а потому, вероятнее всего, будет строить свою кампанию на популизме. Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в фейсбуке называет Зеленского «остроумным и обаятельным», однако считает, что у него отсутствует «содержательность».

Шоумен пока действительно не может похвастаться стройной политической программой. О его планах и видении украинской политики можно лишь судить из некоторых его заявлений. Например, 3 февраля на встрече с послами западных стран в офисе представительства Европейского союза в Киеве он заявил, что в случае победы будет стараться наладить отношения с Москвой и — в первую очередь — вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным

Однако несмотря на быстрый рост рейтинга Зеленского, далеко не факт, что ему удастся победить в гонке. Второй кандидат в избирательной гонке по состоянию на середину — конец января отстает от него совсем немного.

За Юлию Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, готовы проголосовать примерно 18,2% граждан.

Что касается действующего президента страны Петра Порошенко, то на данный момент его поддерживают всего 15,1% украинцев.

Действующий президент выстраивает свою программу вокруг триады «армия — язык — вера». Именно этот лозунг используется в наглядной агитации, а также в речах и действиях президента Украины. Можно считать, что окончательно этот слоган оформился во время обращения президента к Верховной раде 20 сентября 2018 года.

При этом программы Порошенко и Тимошенко во многих пунктах пересекаются. То есть, по сути, эти два политика борются примерно за один и тот же электорат, что также идет в минус действующему президенту. По словам украинского политолога Погребинского, расхождения в заявлениях могут начаться в случае, если Порошенко и Тимошенко вместе окажутся во втором туре.

Против Тимошенко играет другой существенный фактор: ее антирейтинг достаточно высок — выше только у Порошенко. Однако, в отличие от Порошенко, у которого отсутствует реальная внутриполитическая программа, Тимошенко прибегает к популистским заявлениям, например, снижение цен для населения на газ.

На четвертой строчке рейтинга расположился лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко , которого обвиняют в том, что он является «пророссийским кандидатом».

Несмотря на эти обвинения, политика готовы поддержать 10% определившихся с голосом украинцев.

Однако Бойко сильно страдает от конкуренции со стороны других подобных кандидатов. Он, в основном, ориентируется на электорат юго-востока Украины, но именно здесь избирательное поле с ним делят еще два политика — депутаты Евгений Мураев и Александр Вилкул . Суммарно эти двое набирают чуть больше 6% поддержки, однако в ходе кампании это число легко может вырасти.

У всех трех кандидатов есть ряд проблем, которые нельзя не учитывать, — внутри их условного блока существуют определенные бизнес-конфликты, а лидеры не доверяют друг другу, постоянно стремясь перехватить повестку.

Если ориентироваться на электоральные рейтинги, то логичным было бы предположить, чтобы лидеры этого блока консолидировались вокруг Бойко.

«Эти три фигуры будут делить электорат, который теоретически в целом может рассчитывать на 25% поддержки.

Но если они не смогут договориться, то шансы Бойко пройти во второй тур снижаются, а это открывает дорогу Порошенко», — говорил Погребинский.

Замыкает пятерку лидеров гонки председатель партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко , которого готовы поддержать 8,5% избирателей.

Вместе с тем здесь есть фактически та же проблема, что и в блоке, представляющем интересы востока страны. Гриценко будет делить одно электоральное поле — жителей западных регионов — с мэром Львова Андреем Садовым.

Оба эти кандидата имеют общий недостаток — в политическом плане они все же достаточно слабы. С другой стороны, их сильной стороной является медийная узнаваемость на Украине.