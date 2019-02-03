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Мадуро сравнил себя с «рабочим Иисусом» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя в воскресенье с Иисусом Христом.
"Я — рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу", — заявил Мадуро в ходе подготовки к военным учениям, которые стартуют в стране 10 февраля.
Трамп отказался встречаться с Мадуро
Мадуро также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны.
"Вы солдаты родины — максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета. Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть — это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем. Быть единым нардом, едиными вооруженными силами или распадом, быть будущим или исчезнуть мечте, которой в Венесуэле более 200 лет", — сказал президент.
Он также напомнил недавнюю историю с перехватом судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной.
"США направили сюда недавно два судна, это была провокация, чтобы вести разведку нефти в юридически принадлежащем Венесуэле море. И я дал приказ, чтобы применить все протоколы, вплоть до крайних последствий, и эти суда были выгнаны из нашего моря", — сказал Мадуро.
Он заявил, что и в дальнейшем Венесуэла готова идти на все шаги для защиты своего суверенитета.
"Мы готовы использовать все протоколы до последней возможности, чтобы уважали наше море. Они хотят ослабить Венесуэлу. Они говорят, что в Венесуэле будет гражданская война. Не будет ни интервенции, ни гражданской войны — будет мир в Венесуэле", — заверил Мадуро.
Гражданско-военные учения, которые пройдут с 10 по 15 февраля, станут самыми крупными и важными из всех, что проводила Венесуэла за 200-летнюю историю, сообщил ранее Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Венесуэла
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