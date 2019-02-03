Мадуро сравнил себя с «рабочим Иисусом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя в воскресенье с Иисусом Христом.

"Я — рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему богу", — заявил Мадуро в ходе подготовки к военным учениям, которые стартуют в стране 10 февраля.

Мадуро также обратился к военнослужащим с просьбой усилить свою готовность перед лицом угрозы для страны.

"Вы солдаты родины — максимальная гарантия единства и венесуэльского суверенитета. Быть или не быть, сказал великий Шекспир. Быть или не быть — это сегодняшняя дилемма. Быть родиной или быть колонией. Быть Венесуэлой или быть ничем. Быть единым нардом, едиными вооруженными силами или распадом, быть будущим или исчезнуть мечте, которой в Венесуэле более 200 лет", — сказал президент.

Он также напомнил недавнюю историю с перехватом судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной.

"США направили сюда недавно два судна, это была провокация, чтобы вести разведку нефти в юридически принадлежащем Венесуэле море. И я дал приказ, чтобы применить все протоколы, вплоть до крайних последствий, и эти суда были выгнаны из нашего моря", — сказал Мадуро.

Он заявил, что и в дальнейшем Венесуэла готова идти на все шаги для защиты своего суверенитета.

"Мы готовы использовать все протоколы до последней возможности, чтобы уважали наше море. Они хотят ослабить Венесуэлу. Они говорят, что в Венесуэле будет гражданская война. Не будет ни интервенции, ни гражданской войны — будет мир в Венесуэле", — заверил Мадуро.

Гражданско-военные учения, которые пройдут с 10 по 15 февраля, станут самыми крупными и важными из всех, что проводила Венесуэла за 200-летнюю историю, сообщил ранее Мадуро.