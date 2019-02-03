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Франция поставила Мадуро ультиматум 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Если легитимные власти Венесуэлы не объявят о выборах в стране до вечера воскресенья, то Франция признает Хуана Гуайдо президентом этой, заявила министр по европейским делам при французском МИД Натали Луазо.
«Выборы (Николаса) Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмет на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуаидо законным президентом Венесуэлы», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Мадуро пообещал провести в стране досрочные парламентские выборы вместо президентских. Напомним, Гуайдо — спикер венесуэльского парламента.
Гуайдо признали США, а ЕС и ведущие европейские страны по отдельности выдвинули Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов. Он уже отверг ультиматум.
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В мире , Европа , МИД , ЕС , РИА Новости , Венесуэла , Франция
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