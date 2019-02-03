Япония без ДРСМД станет мишенью для Китая

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведёт к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поставит Японию , на территории которой находятся военные базы США , в центр противостояния Вашингтона и Пекина.

Появление на японских островах в течение трех-семи лет новейших ракет средней дальности сделает Токио мишенью для удара предполагаемого противника. Такое мнение высказывают авторы статьи, опубликованной газетой Asahi.

Издание отмечает роль ДРСМД, который являлся сдерживающим фактором для Соединённых Штатов, в то время как Китай наращивал своё вооружение.

Обозреватели Asahi называют Японию, Филиппины и остров Гуам Тихом океане основными точками, на которых появятся американские ракеты средней дальности. В радиус их действия попадёт не только Китай, но и территория российского Дальнего Востока и частично Сибири. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на российско-японских отношения и переговорах о мирном договоре между странами.

По мнению авторов издания, действие ДРСМД необходимо сохранить, при этом кроме России и США подписать его должен будет и Китай.

Ранее News.ru сообщал, что США потребуется от одного года до десяти лет на создание ракет, запрещённых ДРСМД. Сроки создания таких ракет во многом будут зависеть от того, станут ли США модифицировать уже имеющиеся вооружения или будут делать принципиально новое оружие.