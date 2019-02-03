Во Франции похоронили Генриха VII

Представители королевских домов и потомки аристократических семей Европы простились в субботу с принцем Генрихом Орлеанским.

Похороны главы старшей ветви династии Бурбонов состоялись в королевской часовне в Дрё на территории замка в долине Луары.

Последние почести покойному принцу отдали правящий князь Монако Альбер II, наследный принц Марокко Мулай Хасан, мать испанского монарха Филиппа VI королева София. На ступенях церкви — цветы от председателя сената Франции Жерара Ларше.

До начала церемонии новый глава Орлеанского дома принц Жан, герцог Вандомский, обратился к соотечественникам. "Мой отец не имел иной цели, как служить Франции и французам", — подчеркнул он, призвав молиться за покойного.

Старшая ветвь

Представитель старшей ветви Орлеанского дома в королевской династии Бурбонов, принц Генрих умер 21 января в возрасте 85 лет. О его смерти в Twitter написал его сын. Генрих Орлеанский возглавлял династию на протяжении 20 лет — с 1999 года.

Родился он в Волюве-Сен-Пьер ( Бельгия ) 14 июня 1933 года. Своим декретом президент Французской Республики Венсан Ориоль разрешил ему получить образование во Франции. После завершения учебы в Институте политических наук в Париже принц поступил в армию, участвовал в войне в Алжире , был офицером-инструктором Иностранного легиона, служил в министерстве национальной обороны.

После он занялся созданием Фонда изучения современной Франции. Доклады этого института направлялись генералу Шарлю де Голлю, с которым он был хорошо знаком. Принц также возглавлял благотворительные учреждения семьи.

Увлечением, которое Генрих Орлеанский пронес через всю жизнь, была живопись. С 1972 года он неоднократно проводил выставки своих картин. Он также был автором нескольких книг.

На все времена

В ноябре 2018 года глава исторической Орлеанской династии присутствовал в Париже на церемонии передачи России реликвий императорской семьи Романовых — личных вещей царя-освободителя Александра II, возвращенных при содействии французских властей. Он отметил тогда исторический характер связей двух стран. "Мы носим дружбу в сердце. Как потомку Анны Киевской [королева Франции с 1051 по 1060 годы, дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна] мне особенно дороги наши добрые отношения. Строить европейский дом надо вместе с Россией", — сказал принц Генрих.

До последних дней он продолжал следить за событиями во Франции. В одном из своих последних обращений принц Генрих просил французское протестное движение "желтых жилетов" отказаться от насильственных действий во время субботних манифестаций. Он признавал, что "гнев народа легитимен". "Но насилие ничего не решает. Никогда", — подчеркивал принц.

Преемник

Генрих VII был потомком по прямой линии родоначальника Орлеанского дома — герцога Филиппа Орлеанского (1640-1701). По совпадению принц Генрих умер в 226-ю годовщину смерти Людовика XVI, казненного на гильотине 21 января 1793 года. Последним королем в Орлеанском доме стал Луи-Филипп I, правивший Францией с 1830 по 1848 год.

Наследовавшему обязанности отца 53-летнему принцу Жану, герцогу Вандомскому, сейчас 53 года. Он родился 19 мая 1965 года в городе Булонь-Бийанкур. Дипломированный юрист, также изучал философию. Во время военной службы учился на курсах Кавалерийской школы в Сомюре, затем командовал танковым взводом. После армии работал в деловой сфере.

Новый глава дома, к которому перешел также почетный титул графа Парижского, заверил, что намерен служить стране. "Если французы этого желают, мы возобновим исторический и необходимый пакт между нацией и королевской семьей", — заявил он. Герцог Вандомский женат на Филомене де Торнос-и-Штейнхарт, происходящей из испано-австрийской аристократической семьи. Герцогиня получила образование в Сорбонне, где изучала, русский язык и российскую культуру. У супружеской пары пятеро детей.

В своей книге "Французский принц" (Un Prince franais), вышедшей в свет в 2009 году, он подчеркнул свою приверженность суверенитету Франции и выразил сожаление по поводу присоединения страны к "европеистской" идеологии. По его мнению, призвание Франции заключается в том, чтобы служить "активным полюсом влияния в мире".