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Папа Римский процитировал Достоевского 

ТК «Звезда» + ещё 23 33 минуты назад
Папа Римский Франциск во время выступления в ОАЭ, посвященного диалогу религий, использовал цитату из романа русского писателя Федора Достоевского.
Папа Римский Франциск, который находится в апостольской поездке в ОАЭ, в своем выступлении, посвященному межрелигиозному диалогу, процитировал одного из персонажей романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.
Он вспомнил слова старца Зосима о храбрости непохожести, которая является сердцем диалога, основанного на искренности намерений. Поэтому «мы не можем объявить о братстве и затем действовать противоположным образом», отметил папа Франциск.
«Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, — сказал понтифик.
Папа Римский отметил, что прибыл в Абу-Даби как «верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями». Он напомнил, что любая форма насилия должна осуждаться безо всяких колебаний, так как это серьезное осквернение Божьего имени. Понтифик подчеркнул, что не существует насилия, которое может быть оправдано религией.
Папа Римский Франциск впервые прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Его приветствовал наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян.
В Большой мечети Абу-Даби он выступил с речью о диалоге религий. Папа Римский призвал всех верующих стать одной семьей и «обезоружить» сердца людей в ответ на угрозы войн и конфликтов.
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В мире , Видео , Федор Достоевский , ФРАНЦИСК , ОАЭ
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