Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская заявила о необходимости производства графитовых бомб для выстраивания отношений с Москвой. Такое заявление она сделала в ходе дебатов на радио «Новое время».
Как заявила Богословская, создание графитовых бомб является ее «стратегией» по выстраиванию отношений с Москвой.
«Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», — сказала Инна Богословская.
В эту же стратегию входят обязательное декларирование украинскими политиками российских бизнес-активов и усиление санкций против Москвы.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря прошлого года. Кандидатами в президенты уже зарегистрированы более 20 политиков, в том числе действующий президент Петр Порошенко. Как напоминает РИА ФАН, самый высокий рейтинг на сегодняшний день у комика Владимира Зеленского, который решил баллотироваться в президенты за считанные минуты до наступления 2019 года.
Графитовые бомбы могут использоваться для атаки на энергосистемы, поскольку они способны приводить к короткому замыканию.