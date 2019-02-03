Кандидат в президенты Украины собрался строить отношения с Россией при помощи бомб

Как заявила Богословская, создание графитовых бомб является ее «стратегией» по выстраиванию отношений с Москвой.

«Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», — сказала Инна Богословская.

В эту же стратегию входят обязательное декларирование украинскими политиками российских бизнес-активов и усиление санкций против Москвы.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря прошлого года. Кандидатами в президенты уже зарегистрированы более 20 политиков, в том числе действующий президент Петр Порошенко . Как напоминает РИА ФАН , самый высокий рейтинг на сегодняшний день у комика Владимира Зеленского , который решил баллотироваться в президенты за считанные минуты до наступления 2019 года.

Графитовые бомбы могут использоваться для атаки на энергосистемы, поскольку они способны приводить к короткому замыканию.