Консерватор Найиб лидирует на выборах президента Сальвадора

Бывший мэр столицы Сан-Сальвадора Найиб Букеле от консервативного Великого альянса за национальное единство (GANA) лидирует по итогам подсчета голосов на выборах президента центральноамериканской страны, сообщает в воскресенье высший избирательный суд.

По итогам обработки 33,1% бюллетеней, Найиб набирает свыше 430 тысяч голосов. На втором месте идет пока Карлос Кальеха от ультраправого Националистического республиканского альянса (Arena) примерно с 280 тысячами голосов. Третье место — за Уго Эрнандесом от пока правящего левого "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти" (около 115 тысяч голосов).

Всего правом голоса в Сальвадоре обладают более 5,2 миллиона человек. Для победы в первом туре кандидат должен набрать не менее 50% плюс один голос. В противном случае состоится второй тур из двух кандидатов-лидеров, который пройдет 10 марта. Президент Сальвадора избирается на пять лет.

При этом избирательный суд сообщил, что открыл дело против лидера гонки Букеле за проведение им пресс-конференции в "день тишины" в воскресенье, когда он призвал людей приходить на участки для голосования.