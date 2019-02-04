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Консерватор Найиб лидирует на выборах президента Сальвадора 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший мэр столицы Сан-Сальвадора Найиб Букеле от консервативного Великого альянса за национальное единство (GANA) лидирует по итогам подсчета голосов на выборах президента центральноамериканской страны, сообщает в воскресенье высший избирательный суд.
По итогам обработки 33,1% бюллетеней, Найиб набирает свыше 430 тысяч голосов. На втором месте идет пока Карлос Кальеха от ультраправого Националистического республиканского альянса (Arena) примерно с 280 тысячами голосов. Третье место — за Уго Эрнандесом от пока правящего левого "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти" (около 115 тысяч голосов).
Всего правом голоса в Сальвадоре обладают более 5,2 миллиона человек. Для победы в первом туре кандидат должен набрать не менее 50% плюс один голос. В противном случае состоится второй тур из двух кандидатов-лидеров, который пройдет 10 марта. Президент Сальвадора избирается на пять лет.
При этом избирательный суд сообщил, что открыл дело против лидера гонки Букеле за проведение им пресс-конференции в "день тишины" в воскресенье, когда он призвал людей приходить на участки для голосования.
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В мире , Сан-Сальвадор , Сальвадор
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