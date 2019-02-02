ЦИК Украины не допустил лидера Компартии до выборов

Пётр Симоненко , первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины , не зарегистрирован как кандидат на пост президента. Устав и символика его политической организации нарушают законы государства.

Они не соответствуют норме об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Центризбиркома . Также политик не смог предоставить доказательства того, что живёт в стране последние 10 лет.

Ранее News.ru сообщал, что ЦИК Украины зарегистрировала 28 кандидатов в президенты. Предыдущий рекорд по числу кандидатов украинская ЦИК поставила в 2004 году, зарегистрировав 26 кандидатов, двое из которых выбыли из гонки. Очередные выборы президента страны состоятся 31 марта.