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Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Японские женщины стали отказываться от традиции дарить мужчинам-коллегам шоколад в День святого Валентина. Многим приходится тратить на такие презенты тысячи иен, чтобы избежать упреков и оскорблений, сообщает в понедельник, 11 февраля, The Guardian.
В японском такая практика называется giri choco или «обязательный шоколад». Предполагается, что мужчины должны ответить 14 марта в Белый день — событие, придуманное производителями конфет для повышения продаж.
Как отмечает издание, для многих японок традиция становится неподъемной. Некоторые компании сейчас запрещают такого рода дарения.
Исследования показывают, что 60 процентов японских женщин купят шоколад 14 февраля для себя, более 56 процентов собираются подарить его членам семьи, 35 процентов — партнерам. Столько же решили порадовать коллег по работе.
«До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры», — рассказала сотрудница одной из японских компаний.
Газета добавляет, что в середине 1950-х годов в Японии началось коммерческое распространение подарков на День святого Валентина, что привело к появлению многомиллионного рынка. Некоторые производители получают значительную долю годовой прибыли за несколько дней.
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