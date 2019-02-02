Взрыв над Кубой: люди находят обломки

Над Кубой произошел взрыв, предположительно это был удар метеорита. Ранее высказывались предположения, что причиной грохота могла стать авиакатастрофа.

Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в результате падения метеорита в пятницу возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.

По данным властей провинции, специалисты работают на месте происшествия, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает около 20-30 см в длину.

Ранее пользователи социальных сетей сообщали о падении объекта с неба, в результате которого последовал мощный взрыв. Министерство обороны Кубы опровергло слухи об авиакатастрофе.

Власти Кубы считают, что взрыв в небе на западе страны, скорее всего, был следствием падения метеорита, сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российского посольства на Кубе Заурбек Макаев.

Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде предположила, что он вызван падением метеорита. Портал Cibercuba при этом утверждал со ссылкой на очевидцев, что в небе якобы взорвался военный самолет.

30 января сообщалось, что неизвестный яркий объект пронесся над ночной трассой в Мурманской области . Специалисты полагали, что взволновать очевидцев мог болид, полеты которых не являются редкостью.

Движение яркого светящегося объекта было заснято видеорегистратором одного из автолюбителей Мурманской области. На видео бвло заметно, как загадочное тело пролетело над трассой по диагонали и, предположительно, соприкоснулось с землей на неосвещенном участке за обочиной, вдали от машины, из которой велась съемка. Фрагмент записи с указанным эпизодом быстро набрал популярность в интернете. Пользователи гадают, что же могло пролететь в ночном небе над Хибинами. Особо впечатлительные граждане высказали предположения об инопланетянах.

По мнению председателя мурманского астрономического общества «Орион» Виктора Трошенкова, неизвестным объектом мог быть спорадический болид. «Спорадический — это случайный, — пояснил эксперт РИА „Новости“. — По оценкам ученых, за сутки в атмосферу Земли с разных точек выпадает примерно 100 тысяч тонн метеоритного, астероидного и кометного вещества». Как подчеркнул Трошенков, болиды часто наблюдают космонавты и астрономы в обсерваториях.

Это уже не первое подобное явление в Мурманской области за последнее время. Так, яркий болид появился в ночном небе 16 ноября 2017 года, причем длительность его полета составила тогда не менее семи секунд, рассказывали очевидцы в Мончегорске, Снежногорске и мурманском аэропорту. Согласно их свидетельствам, движение болида сопровождалось несколькими яркими вспышками. При этом осталось неизвестным, достигло космическое тело земной поверхности, или сгорело в атмосфере. Сотрудник НПО имени Лавочкина Анатолий Зайцев тогда же предположил, что объект мог быть сгоревшим в атмосфере космическим аппаратом.

«Небольшие объекты регулярно пролетают над Землей, их опасаться не стоит. Есть данные, опубликованные американской службой контроля космического пространства. За 20 лет наблюдений они зарегистрировали свыше 500 входов в атмосферу ярких болидов. Это 25 случаев в год, то есть примерно по два события в месяц», — объяснял он.

Этот огненный шар заметили и Финляндии. Тамошние специалисты предположили, что он мог упасть в озеро Инариярви. Если верить автору одного из видеороликов, болид пронесся над его домом с такой скоростью, что содрогнулись стены. Впрочем, также наблюдавшие болид норвежцы настаивали, что он приземлился именно в их стране.

В апреле 2014 года жители Заполярья увидели падение метеора из потока Лириды, а в 2016-м астрономы зафиксировали сгорание космического тела в районе Туломы.

Кроме того, в январе 2017 года полет болида наблюдали в Архангельской области. Еще один яркий болид пронесся по небу совсем недавно — в конце ноября в Новосибирске. Ученых заинтересовал необычный изумрудный цвет вспышки, который мог говорить о химическом составе космического тела. Они предположили, что его размер достигал всего нескольких миллиметров в диаметре, поэтому не представлял опасности для людей.

А во время недавнего затмения на Луну упал небольшой метеорит.

Одним из первых обратил внимание на столкновение неизвестного объекта с поверхностью спутника Земли пользователь сайта Reddit: он же призвал специалистов изучить произошедшее более детально. Астроном-любитель проверил записи трансляций из Марокко и обсерватории Гриффит в Калифорнии, где вспышка была также видна, что указывало на то, что ее источником не был самолет или какое-либо атмосферное явление. Астроном Уилл Гейтер, увидевший данный пост, проверил другие видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки действительно стало падение метеорита.