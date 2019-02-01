«Не хотим быть лузерами»: Венгрия обвинила ФРГ и Францию в лицемерии

Венгрии Глава МИД Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в лицемерии. По его словам, многие из них в открытую критикуют Россию , в то время как многомиллиардный бизнес, который продолжает строиться между Западом и Востоком, предпочитают не афишировать. Центральная Европа, в свою очередь, не хочет выглядеть «лузером» на их фоне.

В ходе неформальных переговоров глав МИД стран ЕС Бухаресте Венгрия обвинила западноевропейские страны в лицемерии, которое очень хорошо заметно на примере взаимоотношений с Россией. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, многие из них открыто выступают против РФ, при этом не прерывая с ней деловые отношения, сообщает ФАН.

«Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум. То есть вы видите лицемерие в этом отношении. И мы, в Центральной Европе, не хотим быть «лузерами», проигравшими от этого лицемерия Запада», — отметил Сийярто.

Министр также подчеркнул, что ситуация в Европе на данный момент находится в большой зависимости от взаимоотношений России и США

Именно поэтому маленьким европейским странам остается только «скрестить пальцы» и надеяться, что в ближайшем будущем обе сверхдержавы смогут наладить двусторонние отношения на основе взаимного уважения. В противном случае Центральная Европа рискует проиграть, как это сложилось исторически.

«Интересы безопасности Центральной Европы заключаются в прагматическом сотрудничестве Запада и Востока, такое сотрудничество позитивно с точки зрения нашего региона. Все что подрывает такое прагматическое взаимодействие, не помогает», — заявил он журналистам.

Ранее министр иностранных дел Венгрии отвечал на обвинения Евросоюза в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Россией и называл их необоснованными. По его словам, Брюссель поддерживает куда более тесные отношения с Москвой, однако скрывает их под «поверхностными ссорами» и постоянным введением санкций, которые никак не помогают Евросоюзу.

В качестве примера Сийярто привел встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с российским президентом, а также общение президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным , которое выражается в частых телефонных переговорах и даже визите Макрона на российский форум.

Досталось от венгерского министра и Германии, которую он ранее обвинил в лицемерной попытке «усидеть на двух стульях» по вопросу о строительстве газопровода «Северный поток-2». «Нас часто критикуют, официально — за то, что наша политика противоречит общеевропейской. Но на самом деле — за то, что мы противоречим практике лицемерия, которое так распространено в ЕС. Я могу много говорить о лицемерии в миграционной политике. Но позвольте напомнить другой случай. ЕС заявил, что помогает Украине, ради этого было отменено строительство одного газопровода. Но когда возникла потребность в „Северном потоке“, оказалось, что это возможно и не является нарушением. Что это как не лицемерие?» — говорил Сийярто.

для России слова венгерского министра не значат ровным счетом ничего. Это, скорее, проявление внутренних противоречий относительно иерархии ЕС, чем вопрос отношения к России.

Эксперт добавил, что давний конфликт Будапешта с Брюсселем, Берлином и прочими ведущими странами возникает, в основном, из-за политики премьер-министра Виктора Орбана

Лукьянов также отметил, что, несмотря на свои заявления, Венгрия продолжает исправно поддерживать антироссийский санкции Евросоюза.

«В целом, это сугубо внутренние разбирательства. Венгрия очень активно старается, с одной стороны, проводить свою линию по части внутри венгерского устройства, а с другой стороны, все-таки не выпадать из европейского мейнстрима. Они этого сделать не могут, ибо являются полностью и целиком экономически интегрированы в ЕС и зависят от европейской экономики на 300%. Так что это переругивание по периферийным вопросам, а в данном случае Россия — вопрос для них периферийный — будет продолжаться. У них идут свои внутренние игры, что нам обращать на них внимание», — сказал Лукьянов.