Свершилось. Порошенко предложил украинцам Путина вместо себя

Украинские избиратели с жаром обсуждают выдвижение Петра Порошенко на президентские выборы. Публика попроще ругается с телевизорами и с попутчиками в маршрутках, креативный класс и доморощенные эксперты ведут священную войну в социальных сетях, порохоботы стонут от утроенной нагрузки. Обсуждается даже не событие как таковое, ведь никто и не сомневался, несмотря на затянувшуюся интригу, что Порошенко пойдет воевать за второй срок. Мало кто изучает и программу кандидата, в ней нет ничего нового. В центре внимания — стиль и эстетика проведенного съезда, слоганы избирательной кампании, намеки и сигналы противникам, поведение засветившихся в зале лиц, а также тех, кто мероприятием манкировал. На основании этого профессиональные эксперты и самодеятельные политологи прогнозируют дальнейшее ведение кампании в отчаянной ситуации постоянного падения рейтинга.

…Избирателю было предложено определиться: "Либо Порошенко, либо Путин" — циклопических размеров меню то и дело выводилось на огромные экраны по бокам сцены. Таким незатейливым образом политтехнологи кандидата давали понять, что абсолютно все из обоза конкурентов Порошенко являются агентами Кремля.

Социальные сети тут же отреагировали, и на десятках страниц появились опросы — мол, Порошенко или Путин? Оказалось, что от позора пана кандидата спасает лишь абсолютная умозрительность дихотомии, ибо результаты интернет-голосований показали, что Путин на Украине в общем и целом побеждает Порошенко с результатом 9:1.

Но вернемся на съезд. Слушатели в зале и зрители у мониторов развлекались тем, что считали, сколько раз Порошенко упомянет Россию , ее президента, Кремль, и делали ставки — прозвучит ли снова "остаточно прощевай" или этот гештальт наконец закрыт. Победили оптимисты: кандидат снова "попрощевался". Ну и конечно, несколько десятков раз упомянул оккупанта и агрессора, уделив ускользающе малое внимание экономике, социальным проблемам, благосостоянию вверенного ему народа, хотя и заявил о победном росте экономических показателей 12 кварталов подряд.

Некоторое внимание было уделено перспективам возвращения Донбасса и окончания войны. Порошенко объявил, что украинцы-де устали от войны, поэтому нам нужен мир. Холодный, но мир. Однако ни одной миротворческой идеи так и не озвучил, ни на градус не снизив обычную запальчивость. Между тем прямо во время съезда украинские каратели особенно тщательно обстреливали Горловку в ДНР.

Снова и снова избирателю предъявлялись томос, безвиз и невероятно окрепшая армия, защищающая Европу от неминуемого российского вторжения. В качестве ближайшего рубежа "перемог" был обозначен 2024 год — именно тогда Украина, обещает Порошенко, подаст заявку на членство в Евросоюзе НАТО и непременно его получит: "Мы войдем туда как региональный лидер, потому что именно мы защитили европейскую цивилизацию".

Из реальных сюрпризов. Многих удивило неожиданное появление — в числе не просто зрителей, но выступавших — днепропетровского мэра Бориса Филатова, бывшего ставленника олигарха Коломойского, бывшего ядовитого критика всех начинаний Порошенко. Для Петра Алексеевича было критически важно заручиться поддержкой руководителя именно этого крупного и богатого украинского города, вотчины Коломойского, и он таки смог. Речь Бориса Филатова определенно войдет в анналы, ибо настолько сервильного текста избиратели не слыхивали даже от самых верных соратников Порошенко. "В каждом троллейбусе, в каждом отремонтированном детском садике есть частица заслуг Порошенко", — убеждал собравшихся Филатов. Пикантно смотрелось и выступление спикера Парубия, участника "Народного фронта", чей представитель Арсений Яценюк , как ожидается, тоже будет выдвигаться. По обыкновению, на грани истерики агитировал генпрокурор Луценко. Собирал на себя внимание глава раскольнической секты ПЦУ Епифаний.

А вот теперь интересно посмотреть, кто же съезд проигнорировал. Например, митрополит Филарет, глава "УПЦ Киевского патриархата", до этого побывавший на выдвижении Тимошенко. Самый большой резонанс вызвало отсутствие киевского градоначальника Виталия Кличко , который внезапно сильно заболел, будучи в Вене. Полное манкирование было бы уже совсем скандальным, поэтому Кличко поддержал кандидатуру Порошенко кратким видео. Не было в числе участников и министра внутренних дел Авакова — злые языки говорят, что он ведет напряженные торги с Тимошенко и, похоже, ими удовлетворен.

В своем выступлении Порошенко, разумеется, несколько раз пнул ближайших конкурентов. Особенно злит его Юлия Тимошенко , которая как раз на днях пообещала, что после победы непременно посадит Петра за коррупцию.

Небольшого саркастического намека удостоился и неназванный Зеленский.

Что будет с кандидатом Порошенко дальше? В качестве отчаянного козыря уже брошен на стол отчет об одиннадцати неудавшихся покушениях на него, но и тут вместо тревоги неблагодарные граждане делятся анекдотами и бессовестными надеждами.

Чем ближе день голосования, тем более умилительные сцены и сенсационные разоблачения ожидаются на всех телеканалах страны.

…А тем временем в свежеопубликованном рейтинге кандидатов гонку внезапно возглавил комик Владимир Зеленский , на несколько символических десятых опередив Юлию Тимошенко.

Злые украинские комментаторы пишут: "Клоун спустился на третье место".

Нюра Н. Берг