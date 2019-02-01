Пенс призвал Мадуро «не испытывать решимость» США 

Вице-президент США Майк Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Вашингтона и уйти в отставку.
«Сейчас не время для диалога, время для действий. Диктатуре Мадуро пришёл конец», — заявил Пенс.
По его словам, Соединённые Штаты рассматривают все варианты действий в отношении страны.
«Николас Мадуро правильно поступит, если не будет испытывать решимость США», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против властей Венесуэлы, Центрального банка страны и государственной нефтегазовой компании PDVSA.
23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Вашингтон призвал Мадуро передать ему власть.