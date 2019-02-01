США не в силах помешать Венесуэле продать свое золото

США потребовали от России не заключать сделок с президентом Венесуэлы Мадуро. Так там отреагировали на известия о том, что Каракас начал распродавать золотой запас для поддержания национальной валюты. Ожидается, что всего будет продано до 30 тонн золота. Как вести себя России в этой ситуации? Стоит ли отказаться от поддержки Мударо и сделать ставку на лидера оппозиции Гуайдо?

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о планах Венесуэлы продать часть своего золота России. «Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют. Я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то здесь имел к этому отношение», — сказал Песков.

Еще 29 января в Twitter национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись от имени одного из местных депутатов с информацией о получении сведений от чиновников центрального банка Венесуэлы о якобы прибывшем из Москвы самолете, который собирается вывезти из страны 20 тонн золота.

Сообщалось, что 18-19 января Boeing 757 из Москвы прилетал в Каракас через Дубай и марокканский Агадир . Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опровергал эти сведения. Накануне «Новая газета» заявила, что венесуэльское золото якобы хранилось в ЦБ России , его запасы составили около 30 тонн. Издание утверждает, что его в январе вывезли в Дубай, откуда перевезли в Каракас. Эту информацию издание связало с тем, что Мадуро в среду объявил о выделении 1 млрд евро на программу благоустройства Венесуэлы.

Однако глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что информация о хранении Венесуэлой своего золотого запаса в России не соответствует действительности.

Накануне западные информагентства сообщили о планах ЦБ Венесуэлы продать ОАЭ около 15 тонн золота. Сделка ожидается в ближайшие дни и рассчитана на поддержку национальной валюты. Источники утверждают, что Россия в этих сделках никак не участвует. Отгрузки начались 26 января. За золото заплатят наличными в евро. По словам источника, ЦБ Венесуэлы на прошлой неделе уже перевез в ОАЭ 3 тонны золота. Источник заявил, что всего Каракас хочет продать 29 тонн золота. Цена 1 кг золота составляет около 37 тысяч евро. Нынешний золотой запас Венесуэлы оценивается в 130 тонн, этот показатель находится на 75-летнем минимуме. Еще в начале года запасы составляли 150 тонн.

В пятницу свою позицию высказали США. Там заявили о недопустимости «разворовывания» принадлежащих Венесуэле золотых активов. Вашингтон призвал Москву и другие страны не заключать сделок с президентом страны Николасом Мадуро

Ситуация осложнена тем, что США и ряд других стран заявили о признании президентом Хуана Гуайдо. Россия, Китай и ряд других стран поддерживают Николаса Мадуро как легитимного главу Венесуэлы.

С правовой точки зрения стремление Запада «взять под опеку» венесуэльское золото выглядят сомнительно. Золотовалютным резервом Венесуэлы распоряжается центральный банк Венесуэлы, а не Мадуро или Гуайдо, пояснил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . Этими имеет право распоряжаться глава центробанка.

Золотовалютные резервы должны свободно конвертироваться, подчеркнул эксперт. Если Россия могла предоставить какую-то схему, которая обеспечила конвертацию, ничего криминального в этом нет. «С юридической точки зрения никаких претензий быть не может», — отметил Абзалов. Эксперт напомнил: центральные банки обменивают одну валюту на другую каждый день в колоссальных объемах; любая страна имеет право обменивать свое золото и валюту где угодно, хоть в Швейцарии, хоть в Буркина-Фасо.

Но так обстоит дело в теории. Но на практике похожие проблемы с блокировкой стратегических резервов возникают даже у стран, находящихся не в столь сложных отношениях с Западом, как Венесуэла. Так, напомнил Абзалов, в свое время по иску молдавского инвестора американский суд заблокировал часть нефтегазового фонда Казахстана в Bank of New York. «Назарбаеву пришлось ехать в США и договариваться, — напомнил Абзалов. — Истории такого рода внешнего давления на ту или иную страну достаточно распространены».

В случае с Венесуэлой политическая подоплека более чем очевидна. Обвинения США являются попыткой показать «длинную руку Москвы», уличить Россию «в попытках профинансировать усиление режима Мадуро, как это было с предоставлением кредита Виктору Януковичу », — отмечает Абзалов.

«США называют Латинскую Америку своей вотчиной и считают, что могут действовать там как угодно. Например, организовывать перевороты и политические убийства, присваивать ресурсы этих стран, то есть проводить неоколониальную политику», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов . Американцы апеллируют к доктрине Монро, согласно которой никакие европейские государства (и уж тем более, Россия) не имеют права ничего делать в обеих Америках, отметил эксперт. Соединенные Штаты, согласно этой доктрине, действуют «в своем праве».

Но дело не только в геополитических доктринах, придуманных еще в позапрошлом веке — а и в конкретных бизнес-интересах американцев. «Трамп „заходит“ в Венесуэлу, чтобы выдавить оттуда Китай, вероятно, что туда вернется нефтяная компания ConocoPhillips», — прогнозирует Дмитрий Абзалов.

России же — также исходя сугубо из экономических интересов, невыгодно «торжество демократии» по-американски в Венесуэле. «Россия вложила большие инвестиции в Венесуэлу, и они частично окупились. Примерно 20 млрд долларов было инвестировано, сейчас Венесуэла должна 3 млрд, причем 200 млн долларов собирается выплатить в ближайшее время», — отметил Абзалов. Проблема в том, что «новая власть» может обнулить обязательства, данные «тираническим режимом» — как это было, например в Ираке. «Или как в случае с Украиной, еще и должны будем», отмечает Абзалов.

Эксперт указывает:

«Сейчас игра идет по следующей схеме: «Россияне, не волнуйтесь, мы все обязательства исполним!». Но это ничем не гарантировано».

«Мы сейчас сольем партнера, а в результате не получим ничего, — отмечает Абзалов. — Москва думает не только о своих инвестициях, но и о стабильной ситуации в регионе, который превращается в пороховую бочку».

Отдельный вопрос — не станет ли венесуэльское золото поводом для новых санкций в случае неповиновения России требованиям США. Василий Колташов не исключает, что теперь у Вашингтона появится очередной повод попробовать ввести новые «наказания» для Москвы, однако «Соединенные Штаты ограничены в применении своих санкций в отношении России». По его словам, Вашингтону нужны «результативные санкции», но в данном случае достигнуть успеха вряд ли получится. «Во-первых, санкции должна поддерживать Европа. Во-вторых, они должны создавать хотя бы видимость экономического эффекта. Вводить санкции на фоне дорожающей нефти в Вашингтоне не могут — получится неэффективно», — говорит Колташов.

Российская Федерация не обменивала золото у себя, а, следовательно, не попадет под санкционную составляющую, отмечает в свою очередь Дмитрий Абзалов. Есть ограничения только на операции обмена с целью получения выгоды. «Это тоже самое, что обвинять шофера такси в том, что он подвозит, например, Дерипаску», — иронизирует политолог.

Василий Колташов уверен: России нужно и дальше помогать Венесуэле с продажей золота и не прислушиваться к требованию американцев, надеясь на «лояльность» Гуайдо. «Как только Мадуро будет свергнут проамериканскими силами, Россия потеряет все позиции в Венесуэле. Если она отступит и позволит пройти смещению Мадуро безболезненно, то Россия потеряет лицо в Латинской Америке, отступать нельзя ни в коем случае», — призвал Колташов.

В конечном счете, уверен эксперт, американцам не удастся оставить Мадуро без золота. «США могут ввести военно-морскую блокаду и организовать военную интервенцию колумбийских войск под предлогом братской помощи колумбийского народа „законному президенту“, то есть Гуайдо. „Но золото — это такой материал, который анонимен. На слитках просто меняются штампы… США ничего не смогут сделать с этим“, — подытожил Колташов.