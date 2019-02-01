Ведущая MSNBC заявила, что Россия может отключить в США отопление в мороз

Ведущая американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предложила зрителям представить, что случится, если Москва решит устроить в США энергетический коллапс на фоне холодов. Твит с фрагментом передачи опубликовал портал WikiLeaks

Темой передачи стали аномальные морозы на значительной территории Соединенных Штатов. Рассказывая о температурных показателях, Мэддоу предположила, что "по вине России " на всей территории страны могут перестать функционировать объекты теплоснабжения.

"Что бы вы сделали, если бы лишились отопления на неограниченный срок из-за иностранного вмешательства в тот самый день, когда температура у вас во дворе стала такой же, как в Арктике?" — спросила журналистка аудиторию.

При этом она не стала пояснять, что натолкнуло ее на подобные размышления и почему, по ее мнению, погодные условия в Соединенных Штатах каким-то образом связаны с действиями Москвы.

В WikiLeaks отметили, что подобные заявления делает телеведущая "с самой большой аудиторией в США".

Пользователям Twitter вопросы Мэддоу также показались странными и неуместными.

"Можно было бы назвать ее сумасшедшей, если бы не тот факт, что у этого сюрреализма есть причина и цель — телевизионные рейтинги", — написал João Miguel Aliano.

"Я живу в очень странной стране", — ответила на твит телеведущая Самира Хан.

"Для того, кто зарабатывает миллионы долларов, у нее удивительно плохое психическое здоровье", — считает BennoWitter.

"В последнее время Америка стала страной дураков", — говорится в комментарии kuldeep adhikari.

"Я ел сыр несколько минут назад. Захотел посолить его немного. Взял немного и приправил. Когда я его съел, то заметил, что это на самом деле сахар. Я просто уверен, что русские поменяли мою соль на сахар. Чертовы русские. Они повсюду", — пошутил Ozgur Zeren.

Рэйчел Мэддоу известна своей антироссийской позицией. Так, в 2016 году она заявляла, что за "хакерами", атакующими США, стоит лично российский президент.

В американских СМИ неоднократно публиковались неоднозначные заявления, демонизирующие образ России. Так, осенью 2018 года телеканал CNN обвинил Москву во вмешательстве в дела Вашингтона при помощи игры Pokemon Go и видеохостинга YouTube. По мнению журналистов CNN, российская сторона использовала интернет-ресурсы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев в США. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой , таким образом американские СМИ пытаются переложить ответственность за возникновение расовых проблем в стране на Москву.

В конце января портал Intercept даже составил список самых "позорных" фейков американских СМИ о "вмешательстве России" в выборы в США. По словам автора статьи, публикации американские изданий часто свидетельствуют о "журналисткой халатности" и часто удаляются после упоминания об их недостоверности.