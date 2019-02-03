Трамп пригрозил Мадуро войсками

Трамп допустил возможность применения войск в Венесуэле

Американский лидер не стал конкретизировать, в каком случае он пойдет на такой шаг, но при этом сообщил:

«Это, определенно, одна из возможностей», — сказал он в интервью телеканалу CBS, сообщает ТАСС.

Журналистов интересовал также, пойдет ли он на то, чтобы лично вести консультации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о его отставке. Трамп заявил, что Мадуро хотел с ним встретиться, но он отказался «поскольку ситуация зашла уже очень далеко».

По словам Трампа, это было несколько месяцев назад.

«Увидим, что будет. Он хотел встретиться несколько месяцев назад», — сказал он.

Около недели назад лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента. Его признали США и ряд других государств. Россия, КНР, Турция заняли иную позицию.