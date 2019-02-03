Трамп пригрозил Мадуро войсками

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Трамп допустил возможность применения войск в Венесуэле 

Рамблер + ещё 11 44 минуты назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вероятность того, что Вашингтон отправит своих военных в Венесуэлу.
Американский лидер не стал конкретизировать, в каком случае он пойдет на такой шаг, но при этом сообщил:
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«Это, определенно, одна из возможностей», — сказал он в интервью телеканалу CBS, сообщает ТАСС.
Журналистов интересовал также, пойдет ли он на то, чтобы лично вести консультации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о его отставке. Трамп заявил, что Мадуро хотел с ним встретиться, но он отказался «поскольку ситуация зашла уже очень далеко».
По словам Трампа, это было несколько месяцев назад.
«Увидим, что будет. Он хотел встретиться несколько месяцев назад», — сказал он.
Около недели назад лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента. Его признали США и ряд других государств. Россия, КНР, Турция заняли иную позицию.
Комментарии26
В мире , Армия , Видео , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , CBS , Венесуэла , США
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