Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оскорбивший Скабееву украинский депутат всерьез воспринял угрозу Кадырова 

Рамблер 1 час назад
Фото: Борислав Береза/Facebook.com и РИА «Новости», коллаж
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что воспринял всерьез угрозы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова дать ему «звонкую оплеуху», пишет РИА «Новости».
«Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — заявил Береза в эфире украинского телеканала «Прямой».
Российский сенатор не приехал на дуэль в Киев
По словам украинского парламентария, правоохранительные органы не увидели реальной угрозы в словах Кадырова и не предоставили ему охрану. При этом он отметил, что не собирается просить о предоставлении охраны и продолжает передвигаться по Киеву как на личном, так и на общественном транспорте.
Напомним, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, а затем допустил в ее адрес ряд оскорбительных высказываний.
После этого инцидента глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что если Береза «должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».
Комментарии83
В мире , Украина , Ирина Геращенко , Рамзан Кадыров , МВД , Верховная Рада , РИА Новости , Чеченская Республика
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение