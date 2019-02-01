Оскорбивший Скабееву украинский депутат всерьез воспринял угрозу Кадырова

«Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — заявил Береза в эфире украинского телеканала «Прямой».

По словам украинского парламентария, правоохранительные органы не увидели реальной угрозы в словах Кадырова и не предоставили ему охрану. При этом он отметил, что не собирается просить о предоставлении охраны и продолжает передвигаться по Киеву как на личном, так и на общественном транспорте.

Напомним, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, а затем допустил в ее адрес ряд оскорбительных высказываний.

После этого инцидента глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что если Береза «должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».