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Киев запретил ввоз книги Довлатова из-за Безрукова 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 12 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Книга Сергея Довлатова в числе прочих попала в список запрещённых к ввозу на территорию Украины изданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Отмечается, что причиной для запрета послужило упоминание в предисловии книги российского актёра Сергея Безрукова, который входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Само предисловие названо пропагандирующим «имперскую идеологию и её апологетов». Какое произведение Довлатова стало запрещённым в Украине, не уточняется.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН прокомментировал решение Львовского областного суда отменить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».
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