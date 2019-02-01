Киев запретил ввоз книги Довлатова из-за Безрукова 

Книга Сергея Довлатова в числе прочих попала в список запрещённых к ввозу на территорию Украины изданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Отмечается, что причиной для запрета послужило упоминание в предисловии книги российского актёра Сергея Безрукова, который входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Само предисловие названо пропагандирующим «имперскую идеологию и её апологетов». Какое произведение Довлатова стало запрещённым в Украине, не уточняется.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН прокомментировал решение Львовского областного суда отменить мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».