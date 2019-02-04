Белоруссия выступила за сохранение ДРСМД

Белоруссия обеспокоена ситуацией вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), опасается нового витка гонки вооружений, а потому выступает за сохранение договора, заявил РИА Новости в понедельник заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

"Республику Беларусь, как ответственного участника этого Договора, не может не беспокоить его будущее", — заявил Шупляк. Он напомнил, что "ДРСМД положил начало процессам ядерного разоружения". "Его заключение внесло неоценимый вклад в снижение глобальной напряженности, восстановление доверия на мировой арене, укрепление международной безопасности и стратегической стабильности. Выход из Договора может привести к развалу системы международных соглашений в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями", — подчеркнул Шупляк.

По его словам, "складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента".

Представитель МИД Белоруссии заявил, что в Минске убеждены, что "в рамках профессионального и взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон, в первую очередь, в рамках предусмотренных ДРСМД механизмов, возможно и нужно сохранить договор". "Сегодня по обе стороны Атлантики как никогда важно предпринять все усилия по возобновлению и укреплению мер доверия для того, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе", — добавил он.

Шупляк отметил, что "Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе", — подчеркнул Шупляк.

Представитель МИД сообщил, что "второго февраля мы получили официальное уведомление американской стороны о выходе США через шесть месяцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — добавил он.