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Белоруссия выступила за сохранение ДРСМД 

РИА Новости + ещё 23 21 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Белоруссия обеспокоена ситуацией вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), опасается нового витка гонки вооружений, а потому выступает за сохранение договора, заявил РИА Новости в понедельник заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Андрей Шупляк.
"Республику Беларусь, как ответственного участника этого Договора, не может не беспокоить его будущее", — заявил Шупляк. Он напомнил, что "ДРСМД положил начало процессам ядерного разоружения". "Его заключение внесло неоценимый вклад в снижение глобальной напряженности, восстановление доверия на мировой арене, укрепление международной безопасности и стратегической стабильности. Выход из Договора может привести к развалу системы международных соглашений в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями", — подчеркнул Шупляк.
По его словам, "складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента".
Представитель МИД Белоруссии заявил, что в Минске убеждены, что "в рамках профессионального и взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон, в первую очередь, в рамках предусмотренных ДРСМД механизмов, возможно и нужно сохранить договор". "Сегодня по обе стороны Атлантики как никогда важно предпринять все усилия по возобновлению и укреплению мер доверия для того, чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе", — добавил он.
Шупляк отметил, что "Беларусь призывает США и Россию вновь проявить высокую ответственность за судьбы мира, как это сделали СССР и США 30 лет назад, для того, чтобы упредить дестабилизирующее воздействие этого типа вооружений на безопасность в Евразийском регионе", — подчеркнул Шупляк.
Представитель МИД сообщил, что "второго февраля мы получили официальное уведомление американской стороны о выходе США через шесть месяцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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