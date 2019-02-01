Италия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы из принципа невмешательства

Италия не признает Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы , потому что считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны. Об этом заявил в четверг вечером в интервью католическому каналу TV2000 заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН", — сказал замминистра, представляющий в итальянском правительстве "Движение "5 звезд".

Он также пояснил, что главная задача сейчас — избежать войны и повторения "ливийского сценария", когда был свергнут Муаммар Каддафи

"Сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", — сказал Ди Стефано, комментируя резолюцию Европарламента.

В четверг Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны — члены Евросоюза . Представители правящего итальянского "Движения "5 звезд" высказались против, тогда как депутаты от коалиционной "Лиги" воздержались. Главы МИД ЕС на встрече в Бухаресте в четверг не приняли общего решения о признании Гуайдо временным президентом, указав, однако, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.