Ассанж попросил о дополнительных мерах по своей защите в посольстве Эквадора в Лондоне

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали ходатайство в Межамериканскую комиссию по правам человека (МКПЧ) при Организации американских государств с просьбой принять дополнительные меры по его защите в посольстве Эквадора в Лондоне на основании "существования потенциального риска". О данном уведомлении со стороны комиссии говорится в официальном сообщении МИД Эквадора, опубликованном в четверг.

"Ходатайство адвокатов о принятии обеспечительных мер основывается на существовании потенциального риска для господина Ассанжа, поэтому они обратились к Межамериканской комиссии по правам человека с просьбой обеспечить неприкосновенность частной жизни господина Ассанжа от незаконных посягательств в частности шпионажа в дипломатической миссии, направленного против него и его адвокатов", — говорится в сообщении.

"В соответствии с правилами и процедурами МКПЧ Эквадор своевременно отреагирует на просьбу комиссии с выражением уверенности в том, что страна гарантировала Ассанжу соблюдение прав человека в период его пребывания в дипломатической миссии Эквадора в качестве политического убежища с 16 августа 2012 года", — указано в нем.

Адвокаты Ассанжа также отметили недопустимость передачи своего подзащитного любой стране, которая "не предоставляет гарантий о его невыдаче США".

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента . Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

В марте 2018 года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации — доступа в интернет и телефонной связи. Этот шаг в Кито объяснили тем, что австралиец продолжал выступать с политическими заявлениями. В январе этого года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия высказал мнение, что Ассанжу лучше покинуть посольство этой страны в Лондоне.