В США выставили алмаз размером с куриное яйцо 

Один из аукционных домов США показал публике уникальный алмаз размером с куриное яйцо. Демонстрация драгоценного камня, вес которого составляет 552 карата, приурочили к Всемирному дню ювелира, который сегодня отмечают мастера филигранного дела. Гигантский алмаз, чей цвет назвали «фантазийным желтым», был найден в канадской шахте несколько месяцев назад. В скором времени специалисты планируют заняться обработкой этой крупной находки. Ранее сообщалось, что в Якутии был обнаружен алмаз размером в 200 карат. Но все эти сокровища не идут ни в какое сравнение с Куллинаном («Звездой Африки») — драгоценным камнем, чья масса составляет три тысячи карат. Его нашли в одной из шахт в Южной Африке в 1905 году. В дальнейшем камень был разбит на несколько крупных частей.