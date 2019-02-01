США и страны Евросоюза не исключают возможности принятия дополнительных мер против России из-за случившегося в Керченском проливе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, которого процитировало РИА «Новости».
По словам Волкера, новые санкции будут предприняты, если РФ не вернет задержанных в конце 2018 года моряков и «продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом».
Санкционные ограничения по Крыму в феврале продлит и Евросоюз. Кроме того, вероятность дополнительных санкций все равно рассматривается.
«Европа изучает дополнительные санкции, хотя никакого решения еще не принято», — подчеркнул спецпредставитель США.
Три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года нарушили государственную границу России. Суда направлялись из Черного моря к Керченскоу проливу, прибегли к опасному маневрированию и игнорировали законные требования российских властей.
24 члена экипажа кораблей, среди которых оказались два сотрудника СБУ, задержали. Они арестованы и находятся в московских СИЗО.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в районе Керченского пролива провокацией и подчеркнул, что в ходе инцидента российские пограничники следовали своим обязанностям по защите госграницы.