США и ЕС планируют введение новых санкций против России

По словам Волкера, новые санкции будут предприняты, если РФ не вернет задержанных в конце 2018 года моряков и «продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом».

Санкционные ограничения по Крыму в феврале продлит и Евросоюз. Кроме того, вероятность дополнительных санкций все равно рассматривается.

«Европа изучает дополнительные санкции, хотя никакого решения еще не принято», — подчеркнул спецпредставитель США.

Три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года нарушили государственную границу России. Суда направлялись из Черного моря к Керченскоу проливу, прибегли к опасному маневрированию и игнорировали законные требования российских властей.

24 члена экипажа кораблей, среди которых оказались два сотрудника СБУ , задержали. Они арестованы и находятся в московских СИЗО