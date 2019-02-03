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Объявлена дата вступления Македонии в НАТО 

BFM.RU + ещё 11 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Североатлантический альянс объявил о предстоящем подписании протокола о присоединении к НАТО Македонии. Это произойдет в ближайшую среду 4 февраля. В этот день постоянные представители при НАТО — 29 членов альянса — подпишут протокол о вступлении со Скопье, сообщается в коммюнике организации. Его цитирует «Интерфакс». В нем отмечается, что церемония пройдет в присутствии македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.
Парламент Македонии 11 января проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны в Республику Северная Македония. Изменение названия было необходимо, поскольку Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Имеющееся название страны не устраивало Афины, поскольку топоним «Македония» географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию. В Греции считают, что это могло бы дать македонцам основание заявить права на ее территории. Евросоюз поддержал решение депутатов македонского парламента переименовать республику. МИД России счел решение властей Македонии навязанным извне.
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В мире , МИД , ЕС , НАТО , Интерфакс , Македония , Скопье
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