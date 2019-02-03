Объявлена дата вступления Македонии в НАТО

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Китай обозначил свою позицию по выходу США из ДРСМД

В Италии понижают пенсионный возраст на пять лет

Минобороны РФ заявило, что США еще до выхода из ДРСМД стали делать запрещенные ракеты