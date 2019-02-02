Яценюк решил не участвовать в президентской гонке на Украине

Экс-премьер Украины , лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк решил отказаться от участия в президентских выборах 31 марта и сосредоточиться на парламентских, запланированных на конец октября. Об этом он сообщил в субботу на съезде партии. "Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента в 2019 году. Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную раду, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства", — заявил он. Партия "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" создали коалицию в нынешней Раде, но, по последним исследованиям социологов, эти политические силы потеряли значительную часть своего электората.