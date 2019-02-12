Абэ отказался отвечать на вопрос депутата о южных Курилах

Премьер-министр Синдзо Абэ на мероприятии в парламенте страны отказался отвечать на вопрос о возможности передачи Россией Японии двух островов "северных территорий", как в Токио называют острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

На слушаниях в бюджетном комитете нижней палаты парламента депутат от оппозиции задал вопрос о том, возможна ли передача Японии двух российских островов.

"Я воздержусь от ответа, так как это затрагивает содержание переговоров", — сказал премьер-министр.

На настойчивые вопросы другого депутата о позиции правительства по островам премьер ответил, что "в юридической позиции" изменений нет, но старательно избегал назвать острова "исконно японской территорией", как это делали все главы послевоенных кабинетов министров.

Ранее на тех же слушаниях министр иностранных дел Таро Коно на провокационный вопрос депутата дал размытый ответ, состоящий из общих фраз, о том, что "теоретически" подписание мирного договора подразумевает решение вопроса о компенсациях, не уточняя при этом, какие именно могут быть компенсации.

На прошлой неделе правительство воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли южные Курилы исконно японской территорией, мотивировав это тем, что "есть опасения, что это может нанести вред дальнейшим переговорам с Россией". Также ранее "Общенациональный съезд за возврат северных территорий" впервые за послевоенную историю не стал называть южные Курилы "незаконно оккупированной Россией территорией"

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.