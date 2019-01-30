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Создателю ДНР отказали в гражданстве ДНР 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказалось выдавать гражданство республики бывшему спикеру Народного совета (парламента) ДНР Андрею Пургину. Об этом сам Пургин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишен всех документов», — сообщил Пургин, добавив, что в аналогичной ситуации оказалась его супруга.
К своему посту Пургин приложил фотографию документа, выданного ему Ворошиловским районным отделом Донецкого городского управления МВД республики, в котором говорится о том, что заявление Пургина о выдаче ему паспорта было отклонено.
Также бывший спикер парламента республики сообщил, что у него еще остается украинский загранпаспорт, срок действия которого скоро истекает.
«Очень скоро я могу жить только в рамках своего дома, так как выйти на улицу не смогу. У нас военное положение и проверяют документы на улицах. На меня также распространяются персональные санкции половины мира (в 2014 году Пургин был включен в санкционный список США — прим. «Ленты.ру») и я в розыске на Украине», — добавил он.
В 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой «русской весны» в Донецкой области и принимал участие в создании Донецкой народной республики. С мая по ноябрь 2014 года он был первым заместителем председателя Совета министров республики, а с ноября 2014-го по сентябрь 2015-го был спикером парламента ДНР.
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В мире , МВД , Lenta.ru
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