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Задержан мэр Риги Нил Ушаков. Решается вопрос об аресте 

Ридус 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Риге задержали главу города Нила Ушакова. Решается вопрос об аресте. Об этом сообщил «Ридусу» лидер Русского Движения Латвии, экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов.
По его словам, в настоящий момент Ушаков задержан, его доставят в суд, а затем в следственный изолятор Риги. По некоторым данным, Ушакову инкриминируют коррупцию и хищение бюджетных средств.
Панкратом рассказал, что находится на связи с адвокатами задержанного и ждет известий.
Ранее СМИ сообщили об обысках в кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также у него дома.
Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша вынесли из здания документы.
KNAB уже проводил обыски в здании Рижской думы в декабре прошлого года. Они были связаны с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия Rīgas Satiksme.
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В мире , Нил Ушаков , ФСИН , Рига
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