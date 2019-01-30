Задержан мэр Риги Нил Ушаков. Решается вопрос об аресте

Риге задержали главу города Нила Ушакова . Решается вопрос об аресте. Об этом сообщил «Ридусу» лидер Русского Движения Латвии, экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов.

По его словам, в настоящий момент Ушаков задержан, его доставят в суд, а затем в следственный изолятор Риги. По некоторым данным, Ушакову инкриминируют коррупцию и хищение бюджетных средств.

Панкратом рассказал, что находится на связи с адвокатами задержанного и ждет известий.

Ранее СМИ сообщили об обысках в кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также у него дома.

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша вынесли из здания документы.

KNAB уже проводил обыски в здании Рижской думы в декабре прошлого года. Они были связаны с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия Rīgas Satiksme.