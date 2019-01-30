В Риге задержали главу города Нила Ушакова. Решается вопрос об аресте. Об этом сообщил «Ридусу» лидер Русского Движения Латвии, экс-депутат рижской Думы Руслан Панкратов.
По его словам, в настоящий момент Ушаков задержан, его доставят в суд, а затем в следственный изолятор Риги. По некоторым данным, Ушакову инкриминируют коррупцию и хищение бюджетных средств.
Панкратом рассказал, что находится на связи с адвокатами задержанного и ждет известий.
Ранее СМИ сообщили об обысках в кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также у него дома.
Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша вынесли из здания документы.
KNAB уже проводил обыски в здании Рижской думы в декабре прошлого года. Они были связаны с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия Rīgas Satiksme.