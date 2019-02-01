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«Я несу ответственность»: мэр Риги оценил шансы сохранить должность на фоне скандала 

Газета.Ru + ещё 84 55 минут назад
Мэр Риги Нил Ушаков, в доме и офисе которого латвийское Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски, заявил в эфире национального телевидения, что надеется сохранить пост градоначальника. Об этом сообщает ТАСС.
Ушаков напомнил, что на пост мэра Риги его выбрали "рижане".
"И я несу ответственность за те обещания, что я им [рижанам] дал", — сказал Ушаков.
Он также добавил, что не будет баллотироваться в Европарламент в мае 2019 года, так как его шансы быть избранным "равны нулю".
Новых подробностей о своем задержании и обысках он не привел.
Ранее Ушаков заявлял о своей невиновности в инкриминируемых ему преступлениях.
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В мире , Видео , Нил Ушаков , Европарламент , Рига
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