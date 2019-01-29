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Германия заступилась за Россию перед Европой 

Lenta.ru 1 час назад
Германия высказалась против поправок в Газовую директиву Евросоюза, препятствующую строительству «Северного потока-2». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
В своем письменном комментарии к проекту новой версии директивы Германия вместе с Нидерландами отметили, что не готовы принять его в нынешнем виде, поскольку он предусматривает особые условия регулирования только для российского газопровода.
В частности, согласно предложенным поправкам, Еврокомиссия сможет регулировать межправительственные соглашения о транспортировке газа, предъявлять определенные требования к проведению переговоров или запрещать их. Эти меры направлены на снижение роли «Газпрома» на европейском рынке и сохранение конкуренции.
«Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений», — сообщается в комментарии Берлина и Гааги.
Газовая директива, наряду с Третьим энергопакетом, является одним из главных документов, регулирующих европейский газовый рынок. Еврокомиссия выступила с инициативой внесения правок в него после того, как не смогла получить мандат на переговоры с Россией по поводу регулирования «Северного потока-2». В документе говорится, что все остальные проекты в будущем смогут рассчитывать на исключения.
Ранее в Германии сообщили о попытках оказания давления со стороны США на участие в проекте «Северный поток-2». Американское правительство аргументирует это возможностью попадания европейскими странами в полную зависимость от поставок российского газа. Также с их стороны рекомендуется сохранить беспрерывный транзит через Украину и уменьшить объем будущих поставок. Строительство «Северного потока-2» должно завершиться в конце 2019 года.
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В мире , Видео , Политика , Демьян Кудрявцев , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Ведомости , Германия , Нидерланды
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