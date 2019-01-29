Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам

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Абэ назвал условие для создания военных баз США на Курилах 

ТАСС 53 минуты назад
Размещение американских военных объектов на южных Курильских островах, в случае передачи их части японской стороне, возможно только с согласия на то правительства Японии. Об этом во вторник в парламенте заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
"США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения [таких объектов] должно быть согласовано с правительством Японии", — цитирует его слова агентство Kyodo.
Требующих Курилы японцев стало меньше
Вопрос о возможности размещения американских военных объектов на так называемых в Японии северных территориях был задан главе японского правительства представителем одной из оппозиционных партий. В то же время Синдзо Абэ ушел от ответа на вопрос, в каком виде эта проблема обсуждается с российской стороной, подчеркнув, что ремарки на этот счет "окажут негативное влияние на ход переговоров".
Российская сторона ранее заявляла, что тема союзнических обязательств Токио является важной в контексте обсуждения мирного договора России и Японии. Между тем, как писали японские СМИ, Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.
На встрече в Сингапуре 14 ноября лидеры двух стран договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
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В мире , Армия , Видео , Войска , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , США , Япония
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