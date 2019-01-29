В ДНР сообщили об обстреле силовиками района насосной станции

Украинские силовики во вторник обстреляли район Васильевской насосной станции в пригородах подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Ясиноватая, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, силовики неоднократно с начала года обстреливали данный район. В результате одного из таких инцидентов пострадали три сотрудника компании "Вода Донбасса", также был поврежден служебный автомобиль.