Украинские силовики во вторник обстреляли район Васильевской насосной станции в пригородах подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Ясиноватая, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, силовики неоднократно с начала года обстреливали данный район. В результате одного из таких инцидентов пострадали три сотрудника компании "Вода Донбасса", также был поврежден служебный автомобиль.
"Сегодня в 11.35 (время совпадает с московским — ред.) со стороны населенного пункта Новоселовка-2 по направлению населенного пункта Васильевка был открыт огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелового оружия, под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Персонал смены был вынужден укрыться в убежище… Обстрел прекращен, никто из сотрудников станции не пострадал", — заявил представитель ведомства.