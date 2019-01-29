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В ДНР сообщили об обстреле силовиками района насосной станции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Genya Savilov
Украинские силовики во вторник обстреляли район Васильевской насосной станции в пригородах подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Ясиноватая, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, силовики неоднократно с начала года обстреливали данный район. В результате одного из таких инцидентов пострадали три сотрудника компании "Вода Донбасса", также был поврежден служебный автомобиль.
"Сегодня в 11.35 (время совпадает с московским — ред.) со стороны населенного пункта Новоселовка-2 по направлению населенного пункта Васильевка был открыт огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелового оружия, под обстрел попал район Васильевской насосной станции. Персонал смены был вынужден укрыться в убежище… Обстрел прекращен, никто из сотрудников станции не пострадал", — заявил представитель ведомства.
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