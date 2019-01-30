Гуайдо призвал ЕС к введению санкций против Мадуро

По его словам, стране необходимы санкционные ограничения со стороны ЕС.

"Мы надеемся, что ЕС не просто угрожает ультиматумом Мадуро и впоследствии примет меры", — сказал Гуайдо.

Он выразил благодарность ФРГ и другим европейским странам за поддержку, а также подчеркнул, что в Венесуэле может погибнуть еще больше людей.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что действия лидера оппозиции Хуана Гуайдо являются продвижением государственного переворота и нарушением конституции.