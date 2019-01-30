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В Венесуэле заподозрили попытку вывезти золото в Россию 

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Фото: Marco Bello / Reuters
Парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил власти в попытке вывезли запасы золота в Россию. Об этом сообщается в Twitter Национальной ассамблеи страны.
«Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требует от банка объяснений по поводу того, что происходит. Это золото не Каликсто Ортеги (глава финансовой организации — прим. «Ленты.ру»), а венесуэльского народа», — сказано в посте.
Депутат парламента, экономист, долгое время проработавший в Банке Венесуэлы Хосе Герра (Jose Guerra) пояснил, что кредитное учреждение уполномочено проводить операции с золотом: продавать, закладывать или совершать свопы. «Однако народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны», — отметил он в Twitter.
«Новая газета» ранее писала, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.
В России пока не комментируют информацию.
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В мире , Lenta.ru , Венесуэла , Москва
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