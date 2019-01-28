Русофобия в Европе идет об руку с антисемитизмом

Скандал возник на памятных мероприятиях, проходящих в Польше в 74-ю годовщину освобождения лагеря Освенцим советскими войсками. Российскую делегацию посадили на самое дальнее место. «Возникло ощущение, что стране-освободительнице показали ее место», комментирует российская делегация. Откуда в Европе такие русофобские настроения — и как это связано с ростом антисемитизма?

Две казалось бы несвязанных новости — отношение к российской делегации в Освенциме и исследование об отношении к Холокосту в странах Восточной Европы — свидетельствуют о том, что через 74 года после окончания Второй мировой войны ревизионизм смело поднял голову. Если существующая тенденция сохранится, то уже к столетию с даты начала крупнейшего военного конфликта ХХ века мы можем не узнать привычную нам историческую картину.

Как выглядит историческая реальность, к которой мы (то есть большинство жителей России , получивших образование как в СССР, так и после развала страны) привыкли?

В 30-е годы ХХ века к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером, провозглашавшая избранность немецкого народа. Это стало возможно во многом из-за крайне унизительного для Германии Версальского мира. При этом формально ограничив Германию практически во всём, европейские державы не делали, по сути, ничего, чтобы эти ограничения соблюдались.

После Мюнхенского сговора руководству СССР стало понятно, что европейские державы очень надеются стравить Берлин и Москву , поэтому был заключен пакт Молотова-Риббентропа. Этот договор позволил СССР отсрочить начало войны и не дать Гитлеру захватить прибалтийские республики. Неудачная война СССР с Финляндией склонила Гитлера к решению сперва разобраться с Москвой, а потом уже заняться Британией. 22 июня 1941 года немецкие войска перешли советскую границу.

С самого начала война на востоке велась другими методами, нежели на западе. Жертвы среди мирного населения СССР были беспрецедентными. Вплоть до 6 июня 1944 года СССР фактически в одиночку противостоял Гитлеру — активность боевых действий в Средиземноморье и на Восточном фронте была несравнима. Роль военных поставок со стороны союзников и лендлиза может обсуждаться. Понятное дело, что без этой помощи СССР было бы сложнее, но насколько — вопрос дискуссионный.

По итогам Победы страны-победительницы договорились о разделе мира в ходе Ялтинской конференции и о принципах мирного сосуществования. Но после исчезновения общего врага быстро началась холодная война между СССР и восточноевропейскими союзниками с одной стороны и США и странами НАТО — с другой.

Из-за Холокоста было, наконец, принято решение о создании еврейского государства, разговоры о котором шли с конца XIX века. В ходе войны немцами и их союзниками были убиты около 6 миллионов из приблизительно 8 миллионов европейских евреев. Подавляющее большинство — мирные жители, включая стариков и детей.

Вышеперечисленные факты могут по-разному толковаться, разные исследователи могут по разному ставить акценты, но это — факты. В первые десятилетия после войны они всех устраивали и на Западе, и на Востоке.

Однако по мере того, как умирали люди, помнившие войну, Вторая мировая становилась полем идеологических сражений, призванных принизить роль СССР и выставить Великую Отечественную столкновением двух тиранов, одинаково угрожавших миру.

Причем если в случае с Германией регулярно звучали фразы в стиле «большинство немцев не знали о холокосте», «великий немецкий народ был введён в заблуждение» и так далее, то русских в полном соответствии с национал-социалистической пропагандой выставляли дикими варварами.

Миф про «миллионы изнасилованных немок» запустили не немцы, а американцы. Как и про то, что приход Красной Армии в восточноевропейские страны стал «сменой одной оккупации на другую». Это при том, что в Италии и Франции только скоординированные усилия США, Британии и других стран НАТО не позволили коммунистам прийти к власти.

После развала СССР и появления независимой Украины начал активно внедряться новый миф — о существовании «третьей стороны» в мировой войне. Мол, пока тираны душили друг друга, а свободный мир выжидал, чья возьмет, герои-бандеровцы сражались и против немцев, и против русских.

Этот миф тоже был разработан мигрантами в США и Канаде при помощи местных интеллектуалов. Как и миф о голодоморе — преднамеренном геноциде украинцев. Как и внедрение в массовое сознание мифа о том, что Мюнхенский сговор — это нормальная дипломатия, а пакт Молотова-Риббентропа — предательство идеалов и империализм в чистом виде. Как и педалирование темы «государственного антисемитизма» в СССР и замалчивание погромов в послевоенной Польше и юдофобии в Западной Европе. Как и ненависть к всему советскому, кроме советских административных и государственных границ.

В итоге к 2019 году мы имеем то, что имеем. Большинство жителей Западной Европы уверены, что Гитлера победили они с помощью американцев, а Россия в той войне принимала какое-то малозаметное участие, и вообще не до конца понятно, на чьей стороне. К евреям большинство европейцев равнодушны, потому что редко их видят, но среди европейских интеллектуалов хорошим тоном считается осуждать Израиль и поддерживать арабов.

На Украине и в Прибалтике чтят своих коллаборационистов и целенаправленно преследуют немногих выживших ветеранов Великой Отечественной. В Польше активно уничтожают память о Красной армии, освободившей их от Гитлера, зато ставят чуть ли не на каждом углу памятники в честь убитых в Катыни.

И закономерный итог:

на церемонии в Освенциме российскую делегацию (а этот лагерь освобождали именно советские воины) сажают в самый дальний ряд. Чтоб не отсвечивали и не напоминали о неприятном.

«Возникло ощущение, что стране-освободительнице показали ее место. Не совсем приятно и уж точно непонятно», — прокомментировала одна из участниц делегации, правозащитница Ева Меркачева.

Чего уж тут непонятно — всё логично. По крайней мере, нашим представителям дали выступить — это уже достижение.

Русофобия (по крайней мере в случае с Восточной Европой) всегда идёт в одном пакете с антисемитизмом. Поэтому нет ничего удивительного, что рядом с новостью об унизительном отношении к российской делегации в Освенциме идет сообщение о том, что отрицание холокоста приобрело угрожающие масштабы на востоке Евросоюза : в Польше, Венгрии, Хорватии и Литве.

Если вы принижаете победителей Гитлера, вы неизбежно повышаете его идеи. Если вы поддерживаете антироссийских политиков — вы поддерживаете тех, кто отрицает Холокост. Это абсолютно очевидно из Москвы и довольно-таки очевидно из Иерусалима — недаром Израиль регулярно выпускает обеспокоенные заявления по поводу происходящего в Восточной Европе, а политические лидеры этой страны не игнорируют московские Парады Победы.

Но в Вашингтоне, видимо, готовы смириться с этим неизбежным сопутствующим ущербом. «Пускай себе не любят евреев, благо их в Восточной Европе мало осталось, лишь бы русских ненавидели» — похоже, что стратегия в грубом виде сформулирована именно так.

Если ситуация будет развиваться дальше в том же направлении, то к 2039 году о том, как в реальности развивались события 100 лет назад будут знать только отдельные специалисты-историки. Большинство европейцев будут полностью уверены, что в 1939 году Россия в напала на Польшу, после чего Германия в союзе с Италией, Испанией, Венгрией, Хорватией, Финляндией и при поддержке других стран Евросоюза не щадя живота противостояли русским варварам. И только благодаря своевременному вмешательству США удалось остановить русских в Берлине, а через 40 лет — полностью освободить Европу от российской оккупации.

Вряд ли уже через 20 лет русским станут приписывать организацию Холокоста, но вот через 70 — вполне возможно. Если, конечно, к тому времени в Европе уничтожение евреев опять не станет государственной программой.