Мадуро готов встретиться с Трампом 

Министр внутренних дел Венесуэллы Хорхе Арреаса заявил, что Николас Мадуро готов встретиться с Дональдом Трампом. Однако он отметил, что на территории США не осталось представителей дипмиссии страны.
«Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем», — объяснил Арреаса.
Он добавил, что Соединённые Штаты косвенно признают законность президентской власти, передаёт «Интерфакс». По его словам, доказательство этого — тот факт, что МИД Венесуэллы регулярно получает от США дипломатические ноты.
23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее News.ru писал о том, что глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признаёт спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Он подчеркнул, что национальные вооружённые силы продолжат защищать конституцию Венесуэлы, так как являются гарантом национального суверенитета.