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В Италии снизили пенсионный возраст 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Соответствующий указ подписал президент Серджо Маттарелла.
Как передаёт агентство ANSA, документ предусматривает также введение базового дохода для малообеспеченных. Указ вступит в силу в апреле для частного сектора и в августе — для госструктур.
Как отмечает «Эхо Москвы», сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет вакансий для безработных. Уточняется, что реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии достаточного трудового стажа. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29 лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.
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