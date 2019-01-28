В Италии снизили пенсионный возраст 

Соответствующий указ подписал президент Серджо Маттарелла.
Как передаёт агентство ANSA, документ предусматривает также введение базового дохода для малообеспеченных. Указ вступит в силу в апреле для частного сектора и в августе — для госструктур.
Как отмечает «Эхо Москвы», сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет. В правительстве считают, что чем раньше люди будут выходить на пенсию, тем больше будет вакансий для безработных. Уточняется, что реформа позволит итальянцам выходить на пенсию в 62 года при условии достаточного трудового стажа. Фактически это касается всех, кто начал работать раньше 29 лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.