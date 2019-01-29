Глава ДНР заявил о вхождении в «интенсивную фазу» интеграции Донбасса с Россией

Интеграция самопровозглашённых республик Донбасса с РФ становится всё более тесной, однако ещё рано обозначать какие-либо конкретные сроки её завершения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин , отметивший, что вектор движения в сторону Москвы объясняется прежде всего агрессивной риторикой и действиями киевских властей. Таким образом, в условиях продолжающегося отдаления Донбасса от Украины происходит его естественное сближение с РФ. По словам экспертов, речь идёт об экономической интеграции ЛДНР с Москвой, вызванной торговой и гуманитарной блокадой со стороны Киева. Причём, судя по заявлениям главных кандидатов на пост президента Украины, вряд ли эта ситуация кардинально изменится в обозримом будущем.

Интеграция самопровозглашённых республик Донбасса с Российской Федерацией становится всё более тесной, однако пока рано обозначать какие-либо конкретные сроки её завершения. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин на встрече с активной молодежью республики в понедельник, 28 января.

«Интеграция Донбасса с Россией перешла в более интенсивную фазу​​​. Но говорить, что она закончится завтра или после завтра, ещё рано… Сейчас мы знакомимся с регионами России, а они с нами», — ответил Пушилин на вопрос одного из участников дискуссии.

Он также пояснил, что вектор движения республики в сторону Москвы в значительной степени обусловлен именно той позицией, которую в последние годы последовательно занимают украинские власти.

«Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться и, соответственно, приближаться туда, куда мы хотим, к России», — сказал Пушилин.

При этом эксперты подчёркивают, что речь идёт прежде всего об экономическом сближении республик Донбасса с Россией. Так, старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT отметил, что пока преждевременно говорить об интеграции ДНР в состав РФ.

«Таких планов на сегодняшний день нет», — заявил эксперт.

Вместе с тем он констатировал, что сближение республик Донбасса и России имеет объективные причины, поскольку киевские власти максимально отгородились от ДНР и ЛНР.

«Сохраняется режим экономической блокады, Украина не идёт на контакт с руководством республик и не поддерживает сохранение гуманитарного пространства. На этом фоне естественным образом идёт сближение ДНР с Россией», — отметил Неменский.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что экономическая интеграция самопровозглашённых республик с Россией будет тем интенсивнее, чем сильнее киевские власти будут давить на ЛДНР.

«Экономическая интеграция идёт по простой причине — Украина заставила это сделать. Киев организовал экономическую блокаду ДНР. А Донецкой народной республике ничего не остаётся, как находить других партнёров. Поэтому идёт экономическая интеграция между Донбассом и Россией. Чем жёстче Украина будет вводить экономическую блокаду, тем интенсивнее будет эта интеграция», — подчеркнул Жарихин.

Военный и политический конфликт

Напомним, киевские власти начали военную операцию против ДНР и ЛНР после того, как в Донецке и Луганске не приняли итогов государственного переворота на Украине в 2014 году и заявили о своей независимости. Наиболее ожесточённые бои в Донбассе продолжались до сентября 2014 года, когда в Белоруссии был подписан так называемый Минский протокол. Однако в начале 2015-го украинская сторона возобновила полномасштабные боевые действия, которые завершились с заключением вторых Минских соглашений, регламентирующих урегулирование ситуации на востоке Украины. Вместе с тем, в Донбассе до сих пор продолжаются локальные боестолкновения и обстрелы мирных кварталов, а также объектов инфраструктуры ЛДНР.

С августа 2014 года МЧС России отправило в Донбасс более 80 гуманитарных конвоев для оказания помощи жителям республик. Ещё одним шагом, который должен облегчить жизнь ЛДНР в гуманитарной сфере, стал подписанный в 2017 году Владимиром Путиным указ, согласно которому Россия временно признаёт документы, выданные властями республик Донбасса.

Кроме того, в конце 2018-го российский премьер Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории РФ для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 180 суток.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что единственным путём прекращения конфликта между Киевом и непризнанными республиками Донбасса является соблюдение Минских соглашений. Кроме того, в Москве последовательно подчёркивают, что является не стороной конфликта, как это пытаются представить на Украине, а гарантом выполнения минских договорённостей.

На этом фоне Киев не только не делает никаких реальных шагов к их реализации, но и последовательно подрывает сам базис соглашений. Так, в 2017 году по инициативе Петра Порошенко и при поддержке Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против ЛНР и ДНР была введена транспортная блокада.

А в январе 2018-го киевские власти фактически законодательно закрепили нежелание выполнять Минские соглашения, приняв закон о реинтеграции Донбасса, в котором территории ДНР и ЛНР именуются «временно оккупированными», а Россия прописана как «страна-агрессор». Также этот закон даёт президенту Украины право без согласования с парламентом применять вооружённые силы в Донбассе.

Дипломатическое давление

На этом фоне спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик на днях заявил, что в настоящее время ведётся обсуждение нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе. Он, в частности, предусматривает создание в регионе переходной администрации ООН для проведения местных выборов, а также формирование Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.

При этом в середине января замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что позиция Москвы заключается в том, что Европа должна заставить власти Украины выполнять минские договорённости.

«В том, что касается Минских соглашений, мы рассчитывали, что Евросоюз, именно Европа, которая меньше других должна быть заинтересована в наличии конфликта у своих границ, должна занять проактивную позицию и заставить, наконец, киевский режим выполнить то, под чем он подписался несколько раз на самом высоком уровне», — сказал Грушко на полях Гайдаровского форума.

Кроме того, Грушко отметил, что украинская сторона также подрывает достигнутые на высшем уровне договорённости о разведении сил в Луганской области и уклоняется от подписания документов по так называемой «формуле Штайнмайера ».

Она была предложена ещё в конце 2015 года тогдашним министром иностранных дел ФРГ, а ныне президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, и прописывает механизм наделения территорий ДНР и ЛНР особым статусом в рамках украинского законодательства. Однако несмотря на отсутствие каких-либо объективных препятствий для украинской стороны, «формула Штайнмайера» так и не была принята.

При этом киевские власти пытаются изменить условия выполнения договорённостей, включая туда новые положения, о которых не шло речи. Так, например, Украина настаивает на введении в Донбасс международной миротворческой миссии как условия выполнения положений Минских соглашений, хотя этот вопрос на самих переговорах в Минске не обсуждался.

Также Киев игнорирует выполнение условия по отводу украинских войск от линии соприкосновения в населённых пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская, которое также было согласовано сторонами на переговорах в Минске в 2016 году.

Замороженный формат

Добавим, что переговоры по соблюдению сторонами Минских соглашений велись в ходе встреч «нормандской четвёрки» — высокопоставленных представителей России, Германии, Франции и Украины. Последний на сегодня саммит в нормандском формате на уровне лидеров или министров иностранных дел этих стран прошёл в июне 2018 года.

При этом глава МИД России Сергей Лавров в конце августа 2018 года заявил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко проведение новых встреч в нормандском формате неуместно, так как Франция и Германия не осудили данный террористический акт, а также неспособны повлиять на Петра Порошенко, уже на протяжении нескольких лет манкирующего своими обязанностями по выполнению соглашений.

Аналогичную позицию озвучил в ноябре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , который отметил что для проведения нового саммита на высшем уровне в формате четвёрки «нет предпосылок, отсутствуют даже намёки на возможную результативность».

Выполнение обязательств

Эксперты отмечают, что реальное урегулирование ситуации на востоке Украины может сдвинуться с места, лишь когда киевские власти начнут выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

«Если Киев начнёт выполнять Минские соглашения, то Донецкая народная республика будет готова встречно содействовать выполнению договорённостей. Но пока со стороны Украины нет стремлений выполнять соглашения. Судя по настроению тех кандидатов, которые имеют больше шансов на победу на украинских президентских выборах, вряд ли эта ситуация изменится. На данный момент не видно перспектив в этом направлении», — рассказал Владимир Жарихин.

Это мнение разделяет и Олег Неменский, который обратил внимание на то, что ни один из политиков, претендующих на победу на выборах президента Украины, не говорил о готовности к каким-либо переговорам с республиками Донбасса.