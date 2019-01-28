Первая леди Сирии Асма Асад перенесла операцию по удалению раковой опухоли. С раком молочной железы 43-летняя жена Башара Асада борется с августа 2018 года: первым этапом лечения был курс химиотерапии. «Газета.Ru» — о том, как Асма Асад сражается с тяжелой болезнью.
Жена президента Сирии Башара Асада — 43-летняя Асма Асад — пережила операцию по удалению злокачественной опухоли из груди. Операция прошла успешно. «Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом», — сообщила пресс-служба канцелярии сирийского президента.
О том, что Асме Асад диагностировали рак груди, стало известно в начале августа 2018 года. Первая леди Сирии сама обратилась к народу и рассказала о своей болезни — это случилось 9 августа, на следующий день после того, как она начала проходить курс лечения от рака молочной железы.
«Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», — говорилось в ее обращении в твиттере.
Тот факт, что Асма Асад приступила в первому этапу терапии, канцелярия президента не скрывала: уже 8 августа в официальном твиттере ведомства появилось соответствующее сообщение. Оно было проиллюстрировано фотографией, на которой Асма Асад сидит в кресле в процессе получения внутривенных вливаний. Рядом ее муж Башар Асад: супруги улыбаются друг другу.
«С твердостью, уверенностью и верой госпожа Асма Аль-Асад приступает к первому этапу излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — такая подпись сопровождала снимок.
Жители Сирии пожелали тогда своей первой леди скорейшего выздоровления. К ним присоединились и пользователи из России. «Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — написал пользователь под ником @angela_ahtung.
Пользователи выразили надежду, что супруга сирийского лидера как можно скорее поправится. «Роза Дамаска, цвети», — написал тогда пользователь под ником @xHpn259vw0zdwoj.
Башар и Асма Асад женаты с 2000 года. Они познакомились в Лондоне, где жила Асма, носившая фамилию Аль-Ахрас — молодой офтальмолог Башар Асад, сын сирийского президента Хафеза Асада, приехал в столицу Великобритании на стажировку. Свадьбу сыграли тайно. Башару Асаду тогда было 35 лет, его невесте — 25.
Асма, которую в ее британской школе называли просто Эммой, росла в семье мусульман-суннитов, кардиолога и секретаря сирийского посольства в Великобритании.
Она получила блестящее образование, говорит на четырех языках: арабском, английском, французском и испанском.
Кстати, по-арабски первая леди Сирии до сих пор говорит с легким британским акцентом.
Прежде чем стать женой сирийского лидера — а уже в 2000-м Башар Асад занял пост руководителя страны после скоропостижной смерти своего отца — Асма Аль-Ахрас строила карьеру в сфере финансов. В ее резюме — работа в отделе хеджирования «Дойче банка» и в нью-йоркском офисе инвестиционной компания J. P. Morgan.
В качестве первой леди Сирии Асма Асад быстро завоевала любовь народа и популярность на Западе: в начале правления Башара Асада супруги считались молодой прогрессивной парой, готовой сделать Сирию более открытой, понятной западным жителям страной. Асма Асад много времени посвятила созданию положительного имиджа. Как и полагается первой леди страны, она увлеченно занималась благотворительностью — помогала организациям, поддерживающим жителей сельской местности и людей с ограниченными возможностями, боролась за права женщин и заботилась об образовании для детей.
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قارع الإرهابيين في ريف #السويداء.. واستبسل في أداء المهمة التي أوكلت إليه مع وحدته لفتح طريق الصافية لأهميته الاستراتيجية في المعركة.. وعندما أتته الأوامر بالانسحاب حفاظا على أرواح مقاتليه.. أعطاهم الامر بالانسحاب لكنه تابع وحده متسللا لإكمال المهمة.. ولم يقل شيئا لرئيسه حينها سوى أن "الأولاد أمانة في أعناقكم".. وتابع تمشيط الطريق كاملا إلى أن ارتقى في نهايته بلغم في العام 2018.. إلا أن ما قام به كان السبب في فتح الطريق أمام القوات لتتحرر المنطقة في اليوم نفسه نتيجة لبطولته.. السيدة الأولى أسماء الأسد استقبلت زوجة الشهيد العميد شرف نزار كمال صالح من محافظة #حماة.. وأولاده "الأمانة".. إلى جانب عائلات الشهداء الأخرى.. #Syria
Даже после начала лечения, лишившись волос после курса и химиотерапии и, скорее всего, неважно себя чувствуя — как все люди, проходящие курс лечения от рака, — она продолжила свою деятельность. В ее инстаграме можно видеть, как Асма Асад, обвязав голову платком, встречается с людьми, которые нуждаются в ее поддержке.
Асма Асад весьма популярна в Сирии, а вот Запад после начала войны в стране ее разлюбил. Бывшая «Роза пустыни» теперь приобрела прозвище «Первая леди из преисподней»: ее мужа в западных странах стали считать диктатором, а саму Асму осудили за то, что она продолжает поддерживать супруга.