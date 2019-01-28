СМИ рассказали о «ястребином» подходе Трампа к Венесуэле

Грэм пересказал корреспонденту Axios свой разговор с американским лидером, произошедший около двух недель назад.

По словам политика, Трамп спросил: "Что вы думаете о применении военной силы (в Венесуэле)?" Сенатор рассказал, что ответил, что "с этим нужно быть аккуратнее", поскольку подобное решение может оказаться "проблематичным". На это лидер США заметил: "Я удивлен, вы ведь хотите всюду вторгнуться", поделился Грэм.

"А я сказал, что не хочу всюду вторгаться, просто хочу использовать военную составляющую тогда, когда под угрозой находятся интересы национальной безопасности США", — сказал сенатор.

Он добавил, что у Трампа очень "ястребиный" подход к Венесуэле — еще более агрессивный, чем у самого Грэма.

В то же время портал заявляет, что нет причин полагать, что Трамп планирует военное вторжение в Венесуэлу. Сейчас США намереваются воздействовать на лидера страны Николаса Мадуро экономическими и дипломатическими мерами, сказали Axios представители администрации США . Так, ожидается, что под ударом окажутся нефтяные и оффшорные активы.

Это не первый раз, когда президент США упомянул возможность применения вооруженных сил в Венесуэле — о "военном варианте" он говорил еще летом 2017 года.

Госсекретарь США Майк Помпео днем ранее не стал отвечать на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, сказав, что не хотел бы спекулировать об этом.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на волне массовых антиправительственных протестов объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.