На Украине начали продавать гривны рулонами

Нацбанк Украины продал на аукционе, который состоялся 24 января, неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен общей суммой в 9,8 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Событие проходило в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Участники торгов подали заявки на покупку десяти тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна, 20 тысяч листов номиналом две гривны, три тысячи листов по пять гривен и две тысячи листов номиналом десять гривен.