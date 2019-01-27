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На Украине начали продавать гривны рулонами 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нацбанк Украины продал на аукционе, который состоялся 24 января, неразрезанные банкноты номиналом одна, две, пять и десять гривен общей суммой в 9,8 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Событие проходило в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Участники торгов подали заявки на покупку десяти тысяч листов неразрезанных банкнот номиналом одна гривна, 20 тысяч листов номиналом две гривны, три тысячи листов по пять гривен и две тысячи листов номиналом десять гривен.
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