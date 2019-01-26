Охотники на Трампа добыли новый трофей

Прокурор Мюллер прислал среди ночи отряд автоматчиков для ареста бывшего советника Трампа Стоуна. Можно подумать, что в ФБР готовили арест мафиозного босса и ожидали напороться на массированный ответный огонь. Но дверь отпер сам хозяин, причем безоружный. Стоун давно ждал ареста, но и не подумал никуда бежать. Сможет Мюллер выбить из своего нового пленника компромат на президента США

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа 66-летний Роджер Стоун был задержан в пятницу в своем доме во Флориде — по подозрению в лжесвидетельстве.

Арест проведен по поручению спецпрокурора Роберта Мюллера, который, как известно, уже полтора года ищет следы «русского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Ранее Стоун фигурировал в громком скандале — пресса утверждала, будто бы российская сторона пыталась сбыть штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон . Впрочем, никаких улик, как обычно, представлено не было.

«Обвинительное заключение, которое было оглашено после ареста, содержит семь пунктов: один случай воспрепятствования отправлению правосудия, пять случаев лжесвидетельствова и один случай подкупа свидетеля», — уточняет РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Утверждается, что экс-советник Трампа дал ложные показания о взаимодействии с «неуказанной организацией», он «ложно отрицал наличие записей, который содержат доказательства этого взаимодействия в комитете палаты представителей по разведке».

Что за организация, официально не называется, однако газета The Washington Post сообщает: Стоуна подозревают в том, что он общался с представителями WikiLeaks в то время, когда эта сетевая группа публиковала компромат на Демпартию.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что грубая форма ареста была частью давления на Стоуна, напомнив, что точно также из кровати «вытряхивали Пола Манафорта ». Запись ареста сразу же появилась в эфире CNN . На ней видно, как офицеры ФБР в полной тактической выкладке, с автоматами окружают дом Стоуна, начинают стучать в дверь. Дверь отпирает сам хозяин дома. Становится ясно, что он и не думал скрываться.

«Маски-шоу» — это заурядная попытка психологического давления, полагает Дробницкий. Необходимости в ней не было, поскольку сам Стоун еще полгода назад предупреждал, что он следующий, кого будут обвинять. Зная это, бывший советник, однако, никуда не сбежал, и спокойно ждал визита полиции в собственном доме.

Профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков предполагает, что экс-советник Трампа рассчитывает в случае чего быть помилованным президентом, и Трамп подает ему такой сигнал — «президент имеет на это право». Однако эксперт не считает, что сам факт ареста что-то кардинально изменит. Бывший советник Трампа дает понять — «если ты отказываешься сливать грязь о президенте, то и президент в конечном итоге о тебе позаботится».

В отличие от других бывших соратников Трампа, Роджер Стоун давно занял принципиальную позицию, публично пообещав не подыгрывать Мюллеру.

«Он совершенно осознанно за это платит тем, что на него теперь вешают всех собак. Скорее всего, из него сделают козла отпущения», — предрекает Коробков. Напомним, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера тянется с середины 2016 года. За это время никаких реальных доказательств «русского следа» в американских выборах обнаружено не было. Ранее по тому же делу был арестован бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Он заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором, а также признал себя виновным по двум пунктам обвинения, что позволит ему избежать второго судебного процесса. Однако все обвинения против Манафорта опять же ничего не говорят о связи Трампа с Россией.

«Мюллер уже превысил первоначальные сроки, обе стороны ждут от него каких-то решений. В последние дни сложилась любопытная ситуация, когда Мюллер сам вынужден был опровергнуть слухи, которые распространялись оппонентами Трампа, — сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

«Работа этой комиссии поглощает огромные деньги, миллионы долларов каждый месяц. За все это время ничего не было доказано — «несколько обвинений и посадок, которые абсолютно не были связанны с российским следом и тем, в чем Трампа обвиняют», — добавил Коробков. Это вызывает недоумение в обществе, сколько бы элитная пресса не создавала ауру того, что Трамп во всем виноват.

Эксперт сравнил американскую судебную машину с катком. Дело в том, что американская юридическая машина, работает по принципу досудебных соглашений. «Будете сотрудничать? Получите шесть месяцев. Если нет, то 30 лет за то же самое правонарушение. Вынуждают сливать информацию, пользуясь этой вилкой в законодательстве», — сообщил Коробков.

По мнению экспертов, показательный жесткий арест Стоуна — сигнал, направленный другим участникам этой истории, в том числе сотрудникам Белого дома. Он означает: отказ от сотрудничества с Мюллером будет иметь самые серьезные последствия.

«Теперь они будут искать связь между Стоуном и Викиликс, но вряд ли, что-нибудь найдут. Полтора года идет расследование, но так ничего толком не нашли. Скорее всего, через Роджера Стоуна попытаются выйти на американских консерваторов, которые контактировали с британскими евроскептиками. Известно, что команда Мюллера интересовалась Найджелом Фараджем, Арроном Бэнксом — людьми, стоявшими за компанией выхода Британии из ЕС», — сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

«Это направление тоже будут рыть. Возможно, что-то подарят своим британским коллегам. Стоит обратить внимание, что пока до суда дошло только одно дело — дело Манафорта. В остальном были сделки с правосудием, и это Вашингтон не украшает», — посетовал эксперт.

Тем временем, Стоун уже вышел на свободу, но только не в своей Флориде, а гораздо севернее — в Вашингтоне, куда его успели отвезти. Именно в столице его и отпустили под залог в 250 тысяч долларов. Ему теперь можно посещать Вашингтон, но нельзя покидать пределы трех штатов — Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии.

Сам президент США в Твиттере уже прокомментировал задержание своего бывшего советника. «Величайшая охота на ведьм в истории страны!», — написал Трамп, вновь повторив, что никакого «сговора с Россией» не было. Он также задался вопросом, кто сообщил CNN о предстоящем аресте Стоуна.

Трамп заявил, что происходящее — это величайшая охота на ведьм в истории Соединенных Штатов, призвал сказать «нет» заговору и в сердцах добавил, что к «пограничным койотам, торговцам наркотиками и торговцам людьми» относятся лучше, чем к нему.